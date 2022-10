La extraña carrera que estudia Oriana Sabatini sobre cadáveres: “Estoy obsesionada con la muerte y…”

Siempre se erige en una actividad positiva, y estimulante, estudiar y adquidir nuevos conocimientos, de la materia que fuese. En ese sentido, Oriana Sabatini sorprendió al confesar una carrera poco habitual que la tiene estimulada en el último tiempo: tanatopraxia.

La hija de Cathy Fulop se animó a describir este universo, que se relaciona con los cadáveres, con la preparación de los cuerpos para las exequias. Un dato de la vida privada de la joven que no se conocía y que explicó en su visita al ciclo de Nico Occhiato.

Con total naturalidad, Oriana se lanzó a describir la materia en la que se anotó: "Estoy haciendo un curso de tanatopraxia, que son aquellas personas que preparan los cuerpos para los velorios, porque me encanta. Me resulta apasionante estar con un cuerpo sin vida".

Respecto a las características de este mundo, Sabatini narró: "Se estudia para maquillar el cuerpo y también para abrirlo y sacarle los órganos". Así como reconoció que por el momento se encuentra en la fase teórica ,en la absorción de información.

A la hora de enfrentarse al momento decisivo, en que se encuentre con un cadáver y deba ejecutar la acción, Oriana reveló: “Todavía no interactué con un cuerpo sin vida, pero va a pasar porque cuando termine la teoría debo hacer la práctica".

Claro que todo posee un trasfondo, una inquietud que late en su interior hace muchos años, por lo cual la pareja de Paulo Dybala describió: : "Toda la vida me apasionó la muerte. Me gusta mucho la medicina forense, pero creo que es un compromiso muy grande que no sé si estoy preparada y descubrí esto de la tanatopraxia y me enteré que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto y dije por qué no…".

Para concluir, la joven admitió que no sabe cómo será su reacción en el primer episodio real: "No sé qué va a pasar el día que tenga que estar frente a un cuerpo sin vida y manipularlo, y tengo la sensación de que me va a bajar la presión porque me va a causar impresión verlo...".