El difícil momento que vive Oriana Sabatini en Roma

Oriana Sabatini fue noticia en los últimos días luego que circulara una fuerte versión sobre un posible embarazo. Todo comenzó luego de un particular gesto que hizo su novio, el futbolista Paulo Dybala, luego de convertir un gol en su actual equipo de la Roma.

Así lo hizo saber Juariu, al postear en sus redes sociales el momento en que Dybala se lleva uno de sus dedos pulgares a la boca. "Dicen que ese gesto que hacen los jugadores es de bebés", expresó la periodista de chimentos.

Ante las repercusiones de la noticia, fue Catherine Fulop quien salió a desmentir los rumores en una entrevista con Intrusos (América TV). "¿Vas a ser abuela?", le consultó el notero del programa de chimentos. "No, por ahora no. ¿Por qué? ¡Dime!", preguntó Fulop. Ahí fue cuando le explicaron los motivos de los rumores que circulaban. "Me acabás de avivar y ya mismo le voy a preguntar", dijo la modelo y actriz y decidió llamar a su hija en plena nota. "Ori, me están haciendo una nota... ayer Paulo cuando festejó el gol hizo así (se chupa el dedo)", comenzó comunicándole a Oriana.

Oriana y Paulo.

"No... ¡Ay, los amo! Pero, no, yo temblé. A mí también se me llenó un poquito el culo de preguntas, pero no. Imposible. No. Es una seña como de mate", manifestó la joven, a lo que Cathy manifestó: "Ay, que desilusión".

Luego, Cathy fue entrevistada por el sitio Primicias Ya. Allí reveló el angustiante momento que atraviesa su hija. La actriz explicó que tras el pase de Dybala a la Roma, por el momento los chicos están viviendo en un hotel mientras buscan una casa. Es por eso que tuvieron que dejar sus dos perros en Torino. "Ella está allá en Roma con él y los dejaron en una guardería. Es todo un tema trasladar a toda una familia: perros, niños. La verdad es que no es fácil. Pero yo estoy contenta porque ellos se aman, y eso es lo más importante".