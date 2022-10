Qué reality le ofrecieron conducir a Wanda Nara en Italia

Wanda Nara sigue en boca de todos, como un loop interminable, de esos que nunca se agotan y que siempre encuentra el modo de renovarse. La blonda continúa en lo más alto de las tendencias por sus escándalos y ahora se animó a confesar que rechazó una oferta impresionante de la televisión italiana.

La influencer recrudeció todos los análisis sobre su relación con L-Gante al postear el adelanto del videoclip que filmó con el músico, en el que ambos lucen sin ropa, totalmente desnudos y ella apoya su rostro en el pecho del cantante, en una secuencia muy controversial.

Además, la rubia extendió su estadía en Argentina para retrasar su retorno a Turquía y prolongar la distancia con sus cinco hijos, quienes le reclaman que termine con todo el juego mediático con Elián Valenzuela, que les genera vergüenza y deseos de alejarse de su madre.

En todo este contexto álgido, Wanda se refirió a una secreta proposición que le extendieron desde la industria televisiva de Italia, quienes a pesar del fracaso rotundo que ejecutó Quién es la máscara en Telefe, con números bajísimos de rating y una derrota constante contra Marcelo Tinelli, la sedujeron con una idea singular.

Parece que este canal europeo consideró que Nara podría oficiar de presentadora, de conductora de ese mismo reality. Al menos eso se desprende de los dichos de la influencer, quien aseguro: "Tengo muchos proyectos de conducción, tanto acá como en Italia...".

Para luego añadir más detalles de esta historia: "En Italia me llamaron para conducir ¿Quién es la máscara? Lo mismo que hicimos acá pero allá, la parte que hizo Nati Oreiro". Llamativo, porque en líneas generales se ha analizado hasta el destajo la performance de la blonda, que incluso deschavó a varios de los participantes que se disfrazaron antes de salir al aire.

A pesar de todos los euros que le tiraron sobre la mesa, Wanda desistió del proyecto y se justificó: "Lo que pasa es que me divierte mucho estar en el jurado. Podés jugar mucho más... La parte de presentación te limita muchísimo. A mí me gusta jugar, tener idas y vueltas, me siento más cómoda que conduciendo...".

Y como si fuese poco, la ex de Mauro Icardi contó que se siente capacitada para llevar adelante un programa con algunos aires a lo que siempre realizó Susana Giménez. "Tal vez, podría conducir otro en el cual me sienta más libre, como un programa de entrevistas", aseguró.