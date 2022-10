Tomás Holder respondió a las duras críticas de Viviana Canosa en Gran Hermano

Hace algunos meses, Viviana Canosa se burló de Tomás Holder desde el programa que conducía en A24, y ahora el integrante de Gran Hermano (Telefe) respondió a las duras críticas de la conductora desde el famoso reality..

"Viviana Canosa habló de mí y a la semana, la echaron del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 21... diciendo que yo nunca agarré una pala. No tengo que agarrar una pala porque puedo estudiar y hacer lo que me gusta y vivir de eso", apuntó contundente Tomás Holder.

Luego, siguiendo con su descargo contra Viviana Canosa, el joven sentenció: "A la semana la echaron. Yo me lo tomo bien porque es gente grande resentida de la vida. Porque laburan de algo que no les gusta y yo, como soy un pibe de 21 años que puedo laburar de lo que me gusta... Yo no tengo nada que opinar. Si vos me decís que viene y me critica un chabón que es súper exitoso en la vida... y bueno, te acepto la crítica porque construiste algo pero esta gente que no construyó nada, no me cambia en nada, en serio".

Recordemos que a fines de junio, Viviana Canosa se despachó contra Tomás Holder en uno de sus editoriales en Viviana con vos (A24), "Hablando de impresentables... me quise reír un rato y lo encontré a Holder. Es el influencer del verano, quiere ser concursante de Gran Hermano. A este nabo le tirás una pala y sale corriendo. Con gente así es imposible salir adelante", arremetió la periodista.

Acto seguido, en su crítica contra Holder, Canosa remató: "La verdad queremos salir adelante, pero con este nivel de pelotudos es muy difícil. ¿Qué edad tiene este pibe? ¡Es un vago! Se parece al Gigoló... el polista y el vago. El tipo se cree que es un influencer de verdad y no lo conoce nadie, lo levanté yo recién. ¡Tan grande y tan pavote, Dios mío!".