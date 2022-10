La polémica definición de Martina de Gran Hermano sobre los bisexuales: “Me dan…”

Se acabó la espera. Finalmente llegó la noche, el momento indicado para comenzar a rodar por el camino de Gran Hermano, que comenzó con un efecto resonante con sus picos de rating. Dentro de las presentaciones de los participantes se destacó la polémica frase de Martina Stewart Usher sobre la orientación sexual.

Con toda la parafernalia del mundo, una mega producción desbordante y una altísima expectativa se activó la edición 2022 del reality con la algarabía y la emoción de Santiago del Moro para recorrer esta primera gala, que se destacó por la introducción de los dieciocho concursantes.

A la hora de mostrar los primeros datos de cada uno, Martina no dudó en soltar algunas concepciones controversiales, en lo que se presupone como un espíritu frontal, en consonancia con la modernidad de expresar lo que se piensa sin tapujos.

Esta profesora de educación física, que vive en Tigre, no escatimó en transmitir su pensamiento respecto a los gustos sexuales y arrojó una tajante definición respecto a aquellas personas que se sienten atraídas por ambos géneros.

Stewart Usher sorprendió al exclamar: “A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito”. Lo llamativo no se centra en su opinión, sino en la consideración discutible de generarle repulsión.

En pos de aportar más sustento, esta joven añadió más picante al asunto al aseverar: “Rari. Para analizar”. En una mirada mucho más tradicionalista, que se entrelaza con otras líneas de pensamiento sociológico de otras décadas, en la que se juzgaba con dureza las orientaciones sexuales.

Para aportar más eslabones de su personalidad, Martina se describió: “Yo considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa”. En tanto que ponderó que ama a la híper mediática Wanda Nara: “Es mi ídola, hizo todo bien”.

Y para concluir en esa breve descripción de su cotidianidad en GH, la profesora de educación física aseveró: “Vivo con mi familia y Atilio, mi perro”. De hecho mostró varias fotos de su vínculo amoroso con su mascota.