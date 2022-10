El doloroso momento que le toca vivir a María Laura Santillán

María Laura Santillán tiene más de 100 mil seguidores en Instagram y en la red suele, generalmente, compartir parte de su trabajo como periodista. Sin embargo, ahora, en su última publicación, abrió su corazón y habló del doloroso momento que le toca vivir al fallecer su amado canino Simón.

Simón, el perro de María Laura Santillán

"No sé que voy a hacer sin vos. No puedo ni moverme del dolor. No puedo soltarte. Sos quien está atento a mi llegada, el que me espera, el que sabe qué necesito, cómo acompañarme o cómo distraerme. El que me pide, me reclama, me insiste", comenzó diciendo la comunicadora.

Y continuó: "El que quiere salir a toda hora, el que pide mimos a toda hora. El que me despierta a la mañana y se acuesta a mis pies cada noche. El que me mira, me sonríe (sí, Simón sonríe), y me apoya su pata y su hocico. Tenés la llave de mi corazón Simón y te la llevás con vos".

Por último, junto a la fotografía del adorable perro, Santillán agregó: "Estoy perdida desde ayer a la tarde, sin entender porqué la vida se termina. Porqué m**** se termina y no estás más acá".

Los internautas no demoraron en expresarle su cariño y apoyo en este duro momento. "Angelito de cuatro patas, siempre va a estar revoloteando cerca tuyo, nunca se van del todo. Te lo digo por experiencia. Beso enorme con abrazo", "Toda la energía que tuvo Simón en esta vida, la dejó guardada en vos María. De esa manera va a ser eterno y estará al lado tuyo mientras tenga que pasar el tiempo hasta encontrarse de nuevo. Te quiero y te abrazo", "Es muy difícil dejarlos ir, son mas que un hijo, son todo es muy duro no tenerlos más, yo aún lo lloro y extraño" y "Conozco ese dolor... Te acompaño con todo mi corazón", son algunos de los tantos mensajes que le dejaron escritos.