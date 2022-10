La despectiva forma de Camila Homs al hablar de su nueva hermana, Chiara Camila Pereyra

Repentinamente, sin previo aviso, ni ningún indicio, Camila Homs se topó con la novedad particular que modificó su vida de tener una hermana. Un reclamo de una joven alcanzó el grado de comprobación genética, que arrojó que Chiara Camila Pereyra es hija de Horacio Homs. La ex de Rodrigo de Paul todavía no se contactó y además lanzó un concepto discutible sobre esta nueva integrante de la familia.

A partir de una visita al piso de A la tarde, el ciclo de América que conduce Karina Mazzocco, Chiara aseguró, y perjuró, que su filiación se entrelazaba con el padre de la ex pareja del futbolista de la Selección. Tras aglutinar sus pedidos de realizarse un test, finalmente se produjo y confirmó esa novedad.

Una situación que sacudió el entorno de los Homs, en el que Camila se erige en un eslabón fundamental en el plano público, por su trascendencia y visibilidad que alcanzó con la historia de amor que protagonizó con de Paul durante añares y que se maximizó en los últimos meses con la separación.

Lo cierto es que la modelo se tomó esta circunstancia de la vida de una manera peculiar e incluso se animó a revelar ante los micrófonos que no se encontró con Chiara, que aún no se juntaron a conocerse, aunque procuró utilizar palabras políticamente correctas.

Dentro de sus declaraciones, se destacó la que le brindó a Socios del espectáculo, en la que acudió a una definición con un tono debatible. La cronista le dijo:"Tienen un aire, seguramente lo viste". Así se produjo la frase picante de Camila: "La verdad es que no me veo parecida en nada pero está todo bien".

¿Será una forma de no darle entidad? En líneas generales existen muchos rasgos físicos que las emparentan. A pesar de soltar esa expresión, la madre de los dos hijos de Rodrigo de Paul aclaró: "Respeto todo pero es un tema que tampoco me influye tanto, así que prefiero no hablar del tema".

En pos de sumergirse en una postura más cortés, Camila describió: "Lógicamente voy a conocerla, no sé si ya. Es algo que tendría que procesarlo, es un cambio fuerte. Muchos años también... Son cosas que tendré que pensar, deliberar, tomarme mi tiempo”.

Y también especificó que ninguna de las dos hermanastras ejecutó el primer paso, ese impulso para contactarse, dado que aseguró: "Con Chiara no hubo ningún avance. No me escribió ni nos mandamos mensajes".