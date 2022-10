Hay fotos de El Dipy y su nueva novia: es una bomba y…

En los últimos días, y en medio de la mezcla profesional que está haciendo entre la política y la música, El Dipy fue visto junto a una bella morocha en las playas de Pinamar, por lo que se podría confirmar que está nuevamente en pareja.



El cantante de cumbia y su joven novia fueron vistos cenando en un conocido restaurante de Pinamar y luego caminando de la mano mientras disfrutaban de lo atardeceres de la Costa Atlántica.



El Dipy junto a la morocha, llamada Dakota Gotth, se hospedó durante dos noches en un hotel de la zona con vista al mar, lugar desde el cual el cantante de cumbia subió un video a sus historias de Instagram.



Hace tres semanas, El Dipy presentó su nueva canción “Para vos, Fantasma”, que se suma a su más reciente éxito “1,2,3”, lanzado a fines de agosto y que lo mantiene por estos días en un excelente momento profesional.



Hace un tiempo, el cantante había sido protagonista de un escándalo cuando fue a los estudios de Crónica TV a buscar a Flavio Azzaro, luego de que se conociera que su ex pareja, Mariana Diarco, había tenido una fuerte discusión con el periodista.



La mediática se había desvinculado de Crónica, pero luego volvió para conducir un ciclo en la nueva señal Bravo, que se graba en los estudios de Crónica. Allí, se cruzó con Azzaro y mantuvieron un fuerte cruce. Al parecer, Mariana le contó lo sucedido al padre de su hijo, que salió a buscarlo.

Dakota Gotth.



Al llegar al canal, el personal de seguridad no lo dejó pasar y, ante las amenazas, llamaron a la policía. Desde un ventanal de la calle que mira al estudio, El Dipy grabó un video en el que se muestra que, con su llegada, Azzaro se escondió detrás de una mesa.



El cruce no se concretó y El Dipy continuó con las amenazas, pero en su cuenta de Twitter. “Me hiciste sacar con la policía de la puerta del canal, Azzaro, cag… Te haces el piola con las minas y después no bancás nada. Ya te voy a cruzar. Te lo juro”, había escrito.