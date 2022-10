El sorpresivo mea culpa de Jorge Rial: "Me amigué conmigo"

Jorge Rial compartió una inesperada confesión en sus redes sociales. El periodista reflexionó sobre las polémicas que protagonizó durante su carrera.

"Me amigué conmigo. En un momento no me llevé bien, por eso pasó todo lo qué pasó. Pero bueno, me metí para adentro, reflexioné, miré las cagadas que me mandé y los errores que cometí y estoy tratando de saldarlo, de a poquito. Como debe ser”, expresó sobre los cambios que ha notado en sí mismo.

No es la primera vez que el conductor habla de la tranquilidad que encontró tras su separación de Romina Pereiro y su vuelta a la televisión. Más allá de su presencia en la radio y la televisión, el periodista se las ingenia para mantener un constante ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales, y encuentra momentos para dialogar con ese público que lo ha seguido de manera incondicional durante mucho tiempo.

"Por fin encontré mi hogar después de tantos años", agregó en otra historia, al mostrar los nuevos cuadros que adornan el living de su departamento de soltero.

Recordemos que tras la entrega de los Premios Martín Fierro de la radio, Luis Ventura y Rial sumaron otro capítulo a su histórica pelea. Sucede que el periodista no estuvo conforme con los galardones y el panelista de A la tarde, no se quedó callado.

"Jorge Rial, ¡basta! Que tildó a todos los socios de corruptos, después llora porque no le dan un Martín Fierro. No jodamos", expresó.

"Rial tiene una mirada tendenciosa porque él renunció cuando formó parte de la lista de Lucho Avilés, con quien se agarró a trompadas adentro de un camarín de América", disparó sin vueltas Ventura.