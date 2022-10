Cuáles fueron los romances famosos de Marcelo Gallardo

Sin duda, el jueves pasado no fue un día más en la vida de los hinchas de River, luego de que Marcelo Gallardo anunciara que dejará de ser el entrenador, después de ocho años, cuando finalice el presente campeonato, al cual le quedan dos fechas.



En los últimos meses, el técnico más exitoso en la historia del Millonario estuvo bajo la lupa de los medios por sus historias de amor que generaron intriga no solo en los hinchas de River, sino también en el público en general. En ese sentido, hubo dos mujeres que marcaron la vida del técnico: su ex esposa, Geraldine La Rosa, y la periodista Alina Moine.



Gallardo y Geraldine La Rosa se conocieron de jóvenes, cuando ambos vivían en Merlo, Buenos Aires. Fue una amiga en común quien los presentó al ex futbolista y a la diseñadora de moda. De esa relación, llegaron al mundo Nahuel (24), Matías (22), Santino (15) y Benjamín (3).





Si bien llevaban casi tres décadas juntos, en el año 2019 comenzaron a surgir los primeros rumores de romance entre Marcelo Gallardo y la periodista deportiva Alina Moine, que actualmente trabaja en ESPN.



No obstante, fue recién en este 2022 cuando los rumores dejaron de ser rumores para convertirse en casi confirmaciones, o al menos en fuertes indicios, sobre todo cuando el entrenador se separó de la madre de sus hijos.



Cuando en abril de este año se confirmó la separación del entrenador, se había mencionado que Marcelo Gallardo había realizado un viaje a la provincia de Salta en compañía de la periodista. “No viajé a Salta. ¿Está bien? A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”, había intentado aclarar Alina en Socios del Espectáculo.





“El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Lussich y Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo. Mientras tanto, no jodan”, reclamó Moine.



Finalmente, en agosto, luego de aclarar que no se había reconciliado con su ex esposa, Marcelo Gallardo se refirió a su relación con Alina Moine. “Estoy solo. Con Alina tenemos una hermosa amistad”, expresó.