Revelan a qué gigante de Europa sueña con dirigir Gallardo: "Es una utopía, pero…"

Marcelo Gallardo todavía no se va de River, pero además de la danza de nombres que comenzó a circular para sucederlo van apareciendo perlitas que tienen que ver con los deseos que buscará cumplir el exitosos entrenador que ayer anunció que no renovará su contrato con la entidad de Núñez. Durante ESPN F90 que conduce Sebastián Pollo Vignolo, Daniel Arcucci reveló algunas razones que llevaron a tomar la decisión al entrenador y, además, contó un sueño que buscará cumplir en su carrera.

Según el reconocido periodista, Gallardo se fue por tres razones: "Cansancio emocional, impotencia deportiva de que algunos no entiendan su mensaje y hartazgo organizativo, que no tiene que ver con River, es con el fútbol argentino en general”. "¿Y el sueño?", le preguntaron, y respondió sin vueltas: "Es una utopía, pero no es posible ahora sino a largo plazo o mediano plazo. El sueño de Marcelo Gallardo es dirigir algún día al Real Madrid".

El portal Fichajes.net, una vez que salió a la luz la noticia, puso al entrenador argentino entre los "agentes libres más codiciados de Europa en 2023" y agregó que hay tres clubes interesados en tenerlo: Atlético Madrid, PSG y Aston Villa. Según la publicación, se desconoce si Diego Simeone seguirá en el banquillo del Colchonero después de esta temporada y el Muñeco es un perfil que han seguido de cerca durante mucho tiempo.

Lo del París tiene que ver con su pasado como futbolista, no se descarta que sea la principal opción para después de la Copa del Mundo, mientras que para llegar al club de la Premier League dependerá de la continuidad Steven Gerrard, quien está en la cuerda floja ya que no consigue cambiar la dinámica negativa del equipo desde la temporada pasada.