Tras una década juntos, Dady Brieva y La Chipi tomaron una importante decisión

Dady Brieva y Mariana "La Chipi" Anchipi están juntos desde hace una década, y ahora la pareja se prepara para contraer matrimonio a comienzos de diciembre.

El encargado de dar la noticia fue Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece). “Santa Fe es protagonista de este casamiento", adelantó el conductor sobre la boda de Dady Brieva y La Chipi.

Luego, Lussich agregó: “Exactamente, renueva los votos con su amada el 3 de diciembre en el Château de Puerto Madero, Claudia Villafañe organiza la ceremonia, la fiesta". En tanto que Adrián Pallares explicó: "Para quienes los quieran googlear, se casaron en el 2012. A lo que su compañero concluyó: "Se casan otra vez son Dady Brieva y La Chipi, ¡y esto es una bomba!”.

En los últimos tiempos, Dady Brieva ha tenido una fuerte presencia en los medios más allá de su carrera artística, por sus opiniones políticas y su incondicional defensa al oficialismo. Sin embargo, recientemente se ha despachado con agudas críticas en contra del gobierno de Alberto Fernández.

Entre los polémicos conceptos recientes de Brieva también se destacó el momento en el que dijo en una reciente entrevista en el programa Desiguales (TV Pública): "No es culpa de ellos (por la oposición) que nosotros no tengamos los medios hegemónicos. Yo creo que uno tiene lo que no supo o lo que no se atrevió a conquistar".

En esa charla, la pareja de La Chipi remarcó sobre el presente del país: "Tengo 65 años y tampoco tengo mucho tiempo. Vengo una época de militancia dura y no sé si voy a ver un mundo mejor, la imaginación al poder y la Justicia Social. Mis tiempos son distintos a otras personas, que ven estos procesos a largo plazo".