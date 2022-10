Luis Ventura habló de Fabiana Liuzzi, luego de la internación de Antoñito: "Lo que ella hizo..."

No fue una semana fácil para Luis Ventura. Si bien fue noticia principal por la información que indicaba que había renunciado a su cargo como presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión la Radiofonía Argentina).



A esa situación escandalosa se le sumó otra bastante más seria y preocupante, ya que pasó días de angustia por la salud de su hijo menor, Antoñito, quien estuvo internado por un cuadro de neumonía.



No obstante, durante el fin de semana largo el niño recibió el alta y el periodista le dedicó unas sentidas palabras a Fabiana Liuzzi, la madre del pequeño Antoñito, que, por suerte, ya se siente mucho mejor.





“Yo cuando crié a mis hijos quizás era más duro, más inflexible. No conocía la lágrima. Hoy, cada dos minutos lloro. Cada uno de mis hijos fueron iguales y distintos”, comentó Luis Ventura en el programa de Mariano Iúdica.



“Yo con Antonio tengo otra relación porque es otra cosa. Tengo que tener una comunicación más emotiva y gestual, porque él no me puede hablar y comunicar lo que necesita”, agregó el periodista y conductor.



“En esta etapa, en estos días, lo que hizo la madre, lo que hizo Fabiana por Antoñito es realmente heroico. No salió de adentro de esa habitación durante 15 días”, comentó y valoro Ventura sobre Fabiana Liuzzi.





“Salió cuando teníamos que hacer cambio de guardia, porque ella necesitaba pegarse una ducha y ver el cielo, pero salía y estaba boleada porque estaba en un ambiente de cuatro por cuatro”, reveló el periodista.



“Me decía que se iba a duchar y después se demoraba un poco porque me avisaba que estaba mareada. Y yo no veía la hora de que ella volviera, porque muchas veces Antoñito me superaba, no sabía qué hacer. Si no volvía ella, ni con los enfermeros y doctores podíamos controlarlo”, cerró Ventura.