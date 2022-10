El categórico mensaje de uno de los hijos de Wanda Nara contra L-Gante

Wanda Nara sigue protagonizando un verdadero escándalo mediático. Primero por su supuesta separación de Mauro Icardi, y luego por su vínculo con L-Gante.

Ante tanta exposición, Valentino, el hijo mayor de la empresaria y Maxi López, subió una historia a su cuenta de Instagram y fue determinante al referirse al cantante. El joven arrobó al referente de la Cumbia 420 y puso muchos emojis con la cara de un payaso.

En relación a esto, Icardi realizó un vivo desde su cuenta de Instagram. Allí, el jugador decidió contar su verdad y fue categórico contra Wanda. Además, expresó su opinión ante la actitud que tuvo el hijo de su esposa en las redes sociales.

"Valu hizo un posteo. Muchos dijeron que era yo, yo me estaba cortando el pelo. Ahí, en el posteo que hizo Valentino, está todo aclarado no solo para esa persona que no se condice con nuestra forma de vida", comenzó diciendo.

Valentino junto a su mamá.

En ese sentido, dijo que no le gusta que los chicos se involucren. Sin embargo, aseguró que no puede coartarles la libertad y aclaró que el hijo mayor de la empresaria tiene edad suficiente para sacar sus propias conclusiones acerca de la exposición que tiene su madre.

"Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar", relató.

"Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Por eso decidí hacer este vivo y hablar", agregó sin vueltas.