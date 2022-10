Usted Señalemelo y Gauchito Club, representantes mendocinos en el Lollapalooza Argentina 2023

La edición 2023 del festival Lollapalooza Argentina ya tiene confirmado los artistas para su octava edición en nuestro país. Y una vez más Mendoza dirá presente sobre los escenarios. Como ya lo hicieron en anteriores ediciones bandas como Usted Señalemelo (2017), Mi Amigo Invencible (2018), Luca Bocci (2018) y Perras on the Beach (2019), músicos mendocinos serán parte de esta grilla internacional. Cabe señalar que Alejo y Valentín estuvieron convocados para la edición 2020, pero ante la cancelación del festival por la pandemia de covid-19 no pudieron presentarse.

De esta forma, Usted Señalemelo volverá a ser parte, como lo hicieron en 2017 del gran festival. Luego de un parate en pandemia, la banda integrada por Lucca Baguieri (batería), Gabriel Orozco (guitarra) y Juan Saieg (cantante) tiene todo listo para volver con todo a los escenario y recuperar el tiempo perdido. Además, los Usted también fueron anunciados en la edición chilena del mítico festival.

Usted Señalemelo.

Por su parte, Gauchito Club estará debutando en el Lolla. La actual agrupación mendocina con mayor proyección nacional se encuentra en un gran momento, en plena gira por todo el país y varios países de latinoamérica. La banda integrada por Gabriel Nazar (voz, guitarra, cuatro venezolano y teclas), Sasha Nazar (voz y bajo), Julián Bermejo (Guitarra Eléctrica), Quimey Chandía (percusión) y Alejandro Rezk (saxo) viene de agotar en mayo pasado la mítica sala porteña de Niceto y de presentarse (también con entradas agotadas) en el Auditorio Bustelo ante 2.500 personas. A esto, se suma un año de conciertos por gran parte del país y fechas en Uruguay, Paraguay y Chile.

"Es una alegría inmensa. La verdad que no sabíamos qué otros artistas iban a estar presentes en esta edición. Me parece la edición más picante que se ha hecho hasta la fecha, y ser parte de eso será increíble", nos cuenta Sasha a MDZ Online.

Gauchito Club.

"Venimos trabajando mucho y esta gran oportunidad nos agarra en el mejor momento como banda. Venimos con un show muy consolidado, girando muchísimo por todo el país y con un segundo disco lanzado hace un par de meses", agrega sobre lo preparados que están para afrontar la convocatoria.

"Presentarnos en un escenario Lollapalooza en este momento es clave. Estamos felices por el crecimiento y por todo lo que va a generar estar presentes en tremendo festival internacional", concluye Sasha.

Por su parte, Julián expresó: "Siento que Gauchito llega en un momento muy idóneo, teniendo en cuenta el trabajo que se viene haciendo y los años de trayectoria. Nos agarra en un momento justo, en el cual la banda puede explotar mucho más lo que significa estar en un Lollapalooza. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Es algo que esperábamos hace mucho tiempo y nos obliga a estar a la altura".

Finalmente, pone en importancia la presencia de Mendoza en el festival: "Mendoza vuelve a estar en el lugar que se merece. Junto a los Usted Señalemelo tenemos la responsabilidad de representar a la provincia en esta edición, llevando a Mendoza a los grandes escenarios. Además, ayudar al camino de las demás bandas locales para que en un futuro también formen parte".