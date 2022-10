Revelan el pedido especial que le hizo L-Gante a Mirtha Legrand fuera de cámara

La visita de L-Gante al programa de Mirtha Legrand estuvo marcada por su confesión de que está "conociendo" a Wanda Nara, luego de semanas de rumores de romance entre la mediática y el cantante de cumbia.

Este lunes en LAM (América TV), Pía Shaw contó una charla íntima que tuvo con la diva, en la que le reveló una actitud que tuvo el cantante con ella.

Mientras las angelitas debatían sobre la visita del referente de cumbia 420 al legendario programa que se emite en El Trece, Pía -reveló el especial pedido que le hizo el padre de Jamaica cuando se apagaron las cámaras.

"Hablé con Mirtha, y Chiquita me dijo sobre L-Gante que era 'un encanto' y me dijo 'mire usted, yo lo invité a él y me pidió foto y la mamá me pidió foto'", le comentó Mirtha a Pía en una conversación privada.

La madre de L-Gante acompañó al artista al programa, incluso Marina Calabró contó: "La mamá de él, que estaba detrás de cámara, le hizo un gesto como de 'olvidate, no te enganches con esto'. Él cambió la onda enseguida", luego del cruce entre el cantante y la conductora de La noche de Mirtha por el nombre de la bebé del cantante.

Elián Ángel Valenzuela, tal el nombre real del músico, tuvo un momento de tensión con la conductora. "Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica, ¿No ‘Ele’?", le dijo Mirtha. Y el artista sin vueltas, lanzó: "Sí, sí. Me cayó mal desde el principio usted porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije y me dijo: ‘Pobrecita’".

"Antes me caía mejor", sentenció el creador de la cumbia 420, provocando la risa de los integrantes de la mesa. "No, te lo dije con cariño", sostuvo Mirtha. Pero, L-Gante volvió a la carga: "Ese chiste no me gusta".