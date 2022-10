Qué dice la controversial letra del tema que L-Gante le dedicó a Wanda Nara

L-Gante y Wanda Nara siguen dando de qué hablar. Luego que el artista confirmara este sábado en la mesa de Mirtha Legrand que se están "conociendo" con la empresaria, ahora se filtraron imágenes de la nueva canción del referente de la cumbia 420 dedicada a la rubia.

En pleno auge mediático, en LAM (América) mostraron parte de la canción. "Él dijo que algunas líneas estaban inspiradas en Wanda", comentó Ángel de Brito.

El tema en cuestión habla sobre un affaire que tienen dos personas a pesar de que están comprometidos. "Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé / Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala / Supuestamente una amiga / Te lo hago sin palabras / Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer", son algunas de las frases que se pueden escuchar en la canción.

"Son las frases que ellos vienen usando en las redes sociales'', agregó Estefi Berardi. "Cuando dice "le metemos bala" se refiere a seguir para delante, no tiene una connotación violenta".

En este contexto, esta mañana la panelista amplió la información en Mañanísima (Ciudad Magazine). "La semana que viene graban el videoclip con Wanda y se terminan los negocios entre ellos dos, continuará la amistad".