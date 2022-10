La grave acusación de Cinthia Fernández a Sofía Zámolo por su sobrina: “Podría…”

Al parecer, sus propios conflictos no le alcanzan a Cinthia Fernández, que donde se le presenta una oportunidad para mostrar cuál filosa puede ser al opinar, nunca la desaprovecha. Esta vez, su víctima fue Sofía Zámolo.



Sucede que la panelista del programa Momento D se metió a fondo a opinar sobre el conflicto entre Sofía Zámolo y su ex cuñada, Silvina Flores, dedicándole un fuerte mensaje en Twitter.



Silvina se acercó más de una vez a los estudios de LAM a contar que había denunciado a su ex pareja, el hermano de Sofía, por violencia de género. Pero eso no fue todo, sino que acusó también a la modelo de haber hecho una maniobra para quitarle la casa.





“El viernes se procedió con el desalojo. Nosotras ya no estábamos en la casa porque yo decidí no hacerla pasar a Ema por ese momento, entonces nos fuimos”, había dicho la ex cuñada de la conductora hace un tiempo.



Esto se dio mientras Sofía Zámolo lamenta públicamente que su hermano no pueda tener contacto con su hija por los conflictos legales que afronta en la actualidad con su ex mujer, Silvina Flores.



En una visita a PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff le consultó por el conflicto familiar que había denunciado Silvina Flores. “A mí lo mediático viste que nunca me gustó, no me gusta pelearme, yo siempre voy a estar del lado de mi familia”, comentó, con un poco de seriedad y un poco de ironía.





En este contexto, Cinthia Fernández se enteró de que Sofía Zámolo habría vendido su cuenta de Twitter, motivo por el cual le lanzó no sólo una filosa crítica sino también un durísimo mensaje.



“¿Zámolo tan cheta y vendió la cuenta de Twitter? Podría comprarle ropita a la sobrina con esa platita si es así, ya que el padre ‘no puede’”, escribió Cinthia Fernández en su cuenta de Twitter.