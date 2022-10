El temor de Martín Salwe tras salir de El hotel de los famosos

Martín Salwe protagonizó una experiencia agridulce en El hotel de los famosos, dado que alcanzó la final, y logró sobrevivir decenas de semanas en el juego, pero también quedó manchado por una percepción de calculador y mal compañero de tal magnitud que las redes sociales lo tildaron como el malo de la película.

El locutor cayó en las garras de un miedo profundo por ese halo que se le impregnó, motorizado en su propio comportamiento. Por eso, el blondo contó el temor que se apoderó de su ser al salir de ese reality de eltrece, que se convirtió en uno de los éxitos del año.

Martín visitó el piso de Socios del espectáculo y abordó un sinfín de temas, dentro de los cuales se sumergió respecto a las críticas en las plataformas digitales. “Quedó como la consecuencia con el tema de las redes sociales. Twitter no abro ya porque creo que es una fuente de odio importante”, contó.

Así agregó lo que padece en carne propia y expresó: “Hace poco me tomé el tiempo de entrar a cada comentario para ver si había algo positivo, todo negativo encontré”. Aunque especificó que encontró un bálsamo en Instagram: “Ahí nada que ver, al revés es todo positivo. No quedaron los haters, no quedó nada de eso”.

Eso derivó en una revelación tremenda de lo que sufre y las secuelas que pensó que llegarían a su carrera profesional: “Lo que quedó es el miedo de algunas marcas a trabajar con la gente que quedó afectada por eso”.

Esa vibración oscura de inseguridad se disipó con la convocatoria de José María Muscari: “Volví a respirar un poquito porque tenía el miedo posta. Cuando me llamó me quedé, no te digo que lloré, pero me agarró una cosa en el pecho”.

La angustia se apersonó en el camino de Salwe, pero afortunadamente para él la posibilidad de ingresar en Sex modificó todo el panorama. “Me llamó y dije ‘menos mal’ porque yo creo que se sale de las cosas haciendo, pero a veces para hacer tiene que aparecer la oportunidad o el laburo”, confesó.