La inmensa bolsa de dinero que L-Gante le envió a Tamara Báez

L-Gante y Tamara Báez continúan protagonizando un verdadero escándalo mediático tras su separación. Mientras el cantante confirmó su romance con Wanda Nara, su ex pareja lo denunció por violencia de género. Además, la joven había asegurado que el referente de la cumbia 420 no le pasaba la cantidad de dinero suficiente para la manutención de Jamaica,

En este sentido, este lunes se filtró un video que se pudo ver en Intrusos (América), en el que se muestra a sus amigos yendo a entregarle una bolsa con mucho dinero a los padres de Báez.

"Hoy jueves 6 de octubre a las 16:25 venimos a dejarle dinero a Jamaica de parte de Elián. Vamos a ver los padres de Tamara a ver qué pasa", se escucha decir a uno de los jóvenes.

Luego, muestran el momento en el que se acercan al domicilio. "Venimos de parte de Elián, nos mandó a traerle plata para Jamaica. ¿No la agarra?", le consultan a los padres de Tamara. "No, ustedes no tienen nada que ver". "No, ya lo sé, ni usted tampoco, pero esto es para ella de parte de él", insistió el joven.

Mientras, su compañero agrega: "Venimos de buena voluntad, no tenemos nada que ver". En ese momento, interviene el padre de la influencer, que acota: "No, está bien, yo te entiendo, pero nosotros tampoco".