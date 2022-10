La gravísima denuncia de Cora Reutemann contra la viuda de su papá

Carlos Reutemann falleció en julio de 2021. El reconocido piloto automovilístico, que también tuvo su paso por la política, falleció a los 79 años después de haber estado varios días internado por una hemorragia digestiva. Poco más de un año después de su partida, su familia sigue atravesando un difícil duelo y padece una serie de complicaciones que se dieron a conocer por estas horas.

La periodista Pía Shaw reveló este viernes en LAM que se puso en contacto con Cora Reutemann, hija mayor del santafesino. Allí se conoció un grave testimonio, ya que Cora confesó que, más allá de haber pasado más de un año después de la muerte de su padre, ni ella ni su hermana han podido acercarse a los recuerdos de 'Lole'.

“Estamos en una situación complicada con mi hermana. No logramos hacer bien el duelo de papá, no pudimos entrar a su casa, no tenemos ni una remera de él, nada... Yo solamente fui para allá a Santa Fe para el aniversario de papá, y entré al campo, sólo pude traerme una gorra de recuerdo para Santiago y dos camperas con las cuales papá trabajaba la tierra, como le gustaba tanto”, comenzó explicando Cora en un audio.

Y continuó: “Lo que más nos duele es que somos una familia de bajo perfil, sobre todo papá que siempre ha sido muy austero. Papá se fue sin hacer ruido, y nos duele porque no se están respetando sus últimos deseos que él dejó de su puño y letra”.

Además, se afirmó que la familia de Reutemann no tiene contacto con Verónica Ghío, viuda de Carlos y con quien el piloto estaba casado desde 2006. Según explicaron, ese distanciamiento no ha permitido que Cora y su hermana Mariana avancen en la sucesión de bienes.

Según la versión de las Reutemann, el corredor habría dejado una especie de testamento que divide sus bienes en tres partes (una para cada hija y su esposa Verónica): propiedades, campos y dinero en efectivo. Sin embargo, nada de esto se pudo hacer aún y no se conocen los motivos de la demora.

Vale recordar que este es un nuevo episodio dentro de la disputa familiar entre las hijas de Reutemann y la viuda del político. Sin ir más lejos, con 'Lole' en su último tiempo de vida, se conoció una escandalosa pelea entre Verónica y Cora, ya que la mujer del campeón le había bloqueado el teléfono a la hija de su marido.

Desde hace ya años, y más aún después de la muerte de su padre, tanto Cora como Mariana acusaron a Verónica de alejar a Carlos de sus vidas, una historia que hoy teje un nuevo capítulo a partir del audio de la mayor de las hijas del piloto.