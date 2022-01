El escalofriante chat que le envió el camionero a Ángel de Brito para amenazarlo y extorsionarlo

Ángel de Brito vivió un calvario, un verdadero infierno que le creó un malhechor, que lo persiguió durante meses y lo amenazó con distintas maniobras. Una situación muy desagradable que logró llevar a la Justicia y que en las últimas horas derivó en una detención.

En julio de 2020, el celular del periodista recibió una serie de mensajes por WhatsApp de un tenor horrible, en el que una persona lo hostigó a cumplir con sus demandas, bajo la intimidación de publicar su número de teléfono, así como divulgar contenidos íntimos de su dispositivo.

Ángel detectó que era víctima de un ciberdelito y se puso en contacto con sus abogados, que encabeza Fernando Burlando. Tras varios meses de investigación, la división Conductas Informáticas Ilícitas halló al responsable y lo detuvo en el partido de Lomas de Zamora.

Se trata de un delegado del sindicato de Camioneros, cuya identidad es Hernán Raúl Gervasoni. En el allanamiento a la vivienda de este delincuente se secuestraron varios dispositivos electrónicos e incluso un arma sin registro de posesión.

En la denuncia que realizó de Brito explicó el contacto telefónico que mantuvo con este malhechor, dado que atendió la llamada. “Escuché como me amenazaban afirmando que si no cumplía con los mensajes efectuados la iba a pasar muy mal. Además de que me iba a salir más caro y que iba a sufrir las mismas consecuencias que Pampita”, describió el comunicador.

En las últimas horas se divulgó la captura de pantalla de los chats que le envió Gervasoni a Ángel. “Hola, es sencillo. Tengo tu número de teléfono. Sabés lo que supone eso. No quiero sonar desagradable pero quiero pedirte un saludo en video. Sino escracho tu número y tus fotos”, le increpó.

Tras no obtener respuesta de de Brito, este agresor redobló la apuesta: “No me suelen conocer por tener mucha paciencia. Le doy hasta las 16 para obtener una respuesta. Esta es su última oportunidad. Si me bloqueás, escracho tu número”.

En este momento, el animador se encuentra en Punta del Este, disfrutando de unas vacaciones tras un 2021 plagado de trabajo y mientras analiza el futuro profesional. En relación con la detención de Gervasoni, Ángel expresó:“Denuncié judicialmente a todos los que amenazan por redes sociales o por teléfono. Fue un gran trabajo silencioso de Martin Leguizamón. Se iniciarán causas contra todos”.