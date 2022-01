Mientras transita una difícil internación, Camila Perissé planeó quitarse la vida

Desde hace un tiempo, Camila Perissé transita una difícil internación y este miércoles trascendió que intentó quitarse la vida, según relató desconsolado su marido.

“Además de su problema cognitivo, Camila Perissé tiene problemas económicos. Cobra una jubilación mínima de 22 mil pesos. Empezó a dar signos de agotamiento y cansancio. No tiene ganas de seguir viviendo. Hubo un intento concreto de quitarse la vida”, detalló Carlos Monti en en el programa Nosotros a la Mañana (El Trece).

Luego, el “Chino” Fernández, marido de Camila Perissé amplió: “Hace cuatro meses se está atendiendo con un médico homeópata. Gracias a eso empezó a cambiar su estado. Empezó a reconocerse, a reconocerme a mí y empezamos a tener pequeños diálogos. Se ha recuperado bastante, pero hay una parte que no se recupera más y por momentos se queda colgada”.

Además, el esposo de Camila Perissé puso el acento en la difícil situación económica de la pareja. “No puedo seguir con el tratamiento porque eso no me lo cubre PAMI, entonces ya le estoy debiendo al médico que viene desde Buenos Aires para atenderla a ella más los remedios”.

Fernández relató desesperado: “Yo la veo a través de un vidrio porque no me puedo acercar. Ella me dice que no aguanta más, que quiere morirse, que no es justo que yo esté padeciendo esto y ella esté así porque no sabe si va a salir algún día. Mi trabajo es cuidarla, contenerla y es lo que voy a hacer hasta el último minuto que me quede de vida”.

El hombre utilizó la oportundad que le dieron en el magazine para hacer un dramático pedido por la salud de Camila Perissé. “Nadie me ayudó, los únicos que se acercaron y me ayudaron en un momento fue SAGAI, nadie de la Sociedad Argentina de Actores. Entonces Camila ve todo eso y me dice: ‘Voy a buscar la manera de sacarme la vida, lo siento por vos, pero vos no podés seguir así’”, expresó el "Chino" Fernández.

El severo daño en la salud de Camila Perissé se produjo en 2018 cuando al ser diagnosticada con una fibromialgia en 2018, le dieron una medicación que le produjo un daño cognitivo que se fue profundizando con el paso del tiempo.

