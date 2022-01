El radical cambio de look de Luciano Castro: se tiñó de rubio y generó críticas

Cada día más enamorado de Flor Vigna, Luciano Castro está decidido a que el reloj biológico empiece a marchar para atrás. Y si bien su lomazo sigue siendo impresionante a sus 46 años (de eso se ocupa el hombre, y muy bien, con mucho gym y entrenamiento), en los últimos días se animó a dar un intrépido paso para lucir más canchero.

Siendo como es Luciano, un chico muy deportivo que en verano se mete mar adentro a domar las olas con la tabla de surf, el actor optó por un look al estilo surfer australiano, emuló al recordado Patrick Swayze en la película Punto Límite y se decoloró la melena.

Y así, rubio como si hubiera nacido en la californiana Venice Beach, el ex Jugate conmigo presentó su imagen completamente renovada y súper jovial en un posteo de Vigna. “A veces hablo conmigo de tí”, expresó la artista y subcampeona del Súper Bailando 2019 en su publicación de Instagram que se llenó de comentarios.

Pero, sin dudas, el mensaje más llamativo de todos fue el de Sabrina Rojas, que festejó la osada decisión de la pareja. “Bueeenaa”, escribió la ex esposa de Castro junto con dos emojis de tablitas de surf, palabras que encontraron eco en la cantante y bailarina, que le contestó, divertida: “Claramente me caí en la primera ola”.

Este pequeño detalle es sólo una muestra más de lo bien que se lleva Sabri con su ex y su actual novia. Tanto, que vienen de pasar juntos el festejo de Año Nuevo en Mar del Plata, donde está en cartel la obra Desnudos. De hecho, después de las doce los tres saludaron por videollamada al Tucu López, que estaba en Tucumán visitando a la familia.

“Así, este cuarteto del amor recibe este 2022. @castrolucianook, @florivigna y yo en MDQ, y mi hermoso @tuculopez en Tucumán”, escribió Rojas en sus historias al mostrar la captura del momento en el que los cuatro arrancaron el nuevo año, a pura buena onda, por el bien de los chicos, Esperanza y Fausto, y por ellos mismos, que la pasan bomba.

Así que todo es armonía, por el momento, para este bello grupo humano. Ni la diferencia de edad que tiene con Luciano preocupa a Flor, que tiene 27. “En este momento, me parece buenísima la diferencia de edad que tenemos. Me ayuda un montón lo que él me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente, y yo le comparto mi entusiasmo con todo”, afirmó la bailarina.

"Él siempre fue perfil bajo y me ayuda mucho también en eso, en cosas que ha vivido de todo tipo, dolores, aciertos. Compartimos un montón de placeres juntos que nos gustan, es como que tenemos muchos puntos de encuentro y eso es lo lindo también”, indicó ella hace unos días, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina.