Flor Vigna sinceró algunos detalles sobre la diferencia de edad de casi veinte años con Luciano Castro

El romance entre Flor Vigna y Luciano Castro crece día a día, y ahora la influencer se refirió a un tema clave en la relación y que tiene que ver con la diferencia de edad de casi veinte años que tiene con el actor.

En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, de Catalina Dlugi por La Once Diez, Flor Vigna, de 27 años, sinceró algunos detalles sobre la distancia generacional con Luciano Castro, que actualmente tiene 46.

Flor Vigna habló sobre la diferencia de edad con Luciano Castro.

“En este momento, me parece buenísima la diferencia de edad que tenemos. Me ayuda un montón lo que él me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente, y yo le comparto mi entusiasmo con todo”, afirmó la bailarina.

Luego agregó: “Él siempre fue perfil bajo y me ayuda mucho también en eso, en cosas que ha vivido de todo tipo, dolores, aciertos. Compartimos un montón de placeres juntos que nos gustan, es como que tenemos muchos puntos de encuentro y eso es lo lindo también”.

Recordemos que los artistas se conocieron en un gimnasio, y en octubre blanquearon su romance luego de que aparecieran fotos y videos que los mostraban juntos.

Recientemente, Flor Vigna presentó el videoclip del single con el que debutó como cantante, con la polémica participación de Luciano Castro en una bañera repleta de muñecas sin ropa.

“La idea de la bañadera fue mía. Hay que recordar que cuando uno tiene presupuesto corto, todo es más difícil. Era algo más como que el personaje era un mujeriego, medio banal y todo, pero bueno. Dio que hablar eso”, reconoció Flor Vigna hace algunos días en diálogo con Los ángeles de la mañana (El Trece).