Qué le regaló Marcelo Tinelli a Susana Giménez en el día de su cumpleaños 78: "Miren lo que me mandó..."

Susana Giménez estuvo de fiesta en el barrio La Mary de Punta del Este, donde realizó una celebración en conmemoración de su aniversario número 78. La diva argentina no dio detalles sobre el festejo, simplemente compartió un corto video en sus historias de Instagram.

En dicho film se ven algunos toques en la decoración, pero no más que eso. Durante la grabación, la Su manifestó: “Mi cuarto está iluminado. ¡Mirá lo que es!. Ahí está Nico que me trajo otro calentador porque hace un frío de re cagarse. Pero igual me compré un pijama en Jumbo rosa porque ayer me morí con mi camisón”.

Sobre los últimos segundos del cierre del video, agregó: “Mira las flores que me mandó Marcelo, con un ‘felíz cumpleaños’. ¡Divinas!”, mostrándole a todos sus seguidores el dulce regalo que le mandó Marcelo Tinelli como saludo en su día de cumpleaños y fue uno de los primeros presentes recibidos.

Susana Giménez tuvo un sábado a puro saludo, de parte de grandes celebridades del ámbito del espectáculo. Los principales mensajes fueron de Mirtha Legrand, Wanda Nara, Arturo Puig y Teté Custarot. Cada uno de ellos realizó una publicación en sus redes sociales, mandando muestras de cariño para la cumpleañera.

La Chiqui escribió: “Querida amiga de toda una vida. Que tengas un día maravilloso como te mereces. Acordate de lo que decía mi amada Goldy. Una de dos: o cumplís años o te morís! Mejor cumplir. Cuidate mucho..Te quiero! Chiqui”, junto a una imagen de las dos felizmente sonrientes.

Por su parte, el actor y amigo de la artista mostró una imagen de los dos en una de las tantas tapas de “Caras” que han compartido a lo largo de su vida. Como pie de foto de esa foto, sentenció: “Feliz cumpleaños querida”.

Por supuesto que la diva argentina respondió a todos los saludos recibidos mediante un mensaje en Instagram. La blonda dijo: "Desde este lugar mágico, agradezco los mensajes y los saludos amorosos que mandaron por mi cumpleaños y no pude contestar. Fue un día completo de festejos, ya les voy a ir contando!!!".

De esta manera, Susana continúa su estadía por el país vecino disfrutando de los días de verano junto a su familia y sin fecha de regreso. Hasta el momento no ha dado declaraciones de una posible vuelta a la televisión, su último trabajo fue la entrevista realizada a Wanda Nara en la ciudad parisina.