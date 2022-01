Moria Casán tildó a Susana Giménez de "señora uruguaya" y la destruyó con un filoso dardo

En un momento de su programa Moria es Moria (El Nueve), la conductora Moria Casán se refirió a la actual situación económica del país, y también destruyó con un filoso dardo a Susana Giménez, a quien tildó de "señora uruguaya".

“Ahora se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario que parece que es bueno. Para mí, lo bueno sería volver al uno a uno. Lo bueno sería no deberle nada a nadie, pero ya saldremos. Yo soy a favor de mi país. Nosotros bancamos a la Argentina más allá de quien esté en el poder”, expresó Moria Casán mientras entrevistaba a Marcelo Polino.

Luego, cuando anfitriona e invitado recordaron su paso por el Bailando como integrantes del jurado, el periodista deslizó: "¡Hoy estaríamos presos! A veces veo en Tic Toc las cosas que le hemos dicho a la gente y me dan vergüenza”.

En cambio, Moria Casán afirmó que no se arrepiente de nada. “A mí no me da vergüenza, me da risa. Y me encanta que un montón de gente use en Tic Toc las cosas que decíamos. Ese programa era todo una locura. Y nuestra lengua es una locura. Y, además, tendríamos que volver a hacerlo, no el programa, pero no hay que quedarse con nada en el buche; aunque nos lleven presos”, aseguró La One.

Luego remarcó: “Aunque nos denuncien en el INADI. Siempre fui muy abierta y de incluir todo lo marginal en mi vida, pero ahora siento que hay un temor reverencial, un miedo... La gente está más amordazada que antes. Una cosa es la inclusión, y darle lugar a todo el mundo y otra cosa es lo que está pasando. La gente dice: ‘Tengo miedo de hablar’”.

En otro pasaje de la entrevista, cuando Moria quiso seguir con el cuestionario, Marcelo Polino la chicaneó: “¿Con todo lo que me conocés tenés que leer las preguntas?”.

Entonces, Moria Casán aprovechó para tirarlo un palito a su colega, Susana Giménez. “¡No! Hay una que lee hasta los nombres... Dejá que yo lea algo tuyo, te pido por favor. Una señora uruguaya, nueva”, Cuando Polino consultó si las estrellas nacionales est´n peleadas, la conductora respondió: “No, no estoy peleada. Me río. La nombro, porque si yo leo algo, me hace acordar a cuando yo iba a su programa y ella miraba en la tarjeta hasta mi nombre. Me resultaba divertido, un paso de comedia”.