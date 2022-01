Moria Casán vapuleó a Susana Giménez con un filoso comentario

Fiel a su estilo, Moria Casán se despachó con uno de sus fulminantes dardos contra su habitual enemiga, Susana Giménez. La capocómica vapuleó desde su programa a la diva, mientras mantenía un diálogo con una invitada. A traves de la ironía de su "lengua karateca", ninuguneó fuertemente a su colega.

En una entrevista con Soledad Silveyra, la actriz le envió un saludo a Susana Giménez. A lo que Moria Casán respondió contundente: “Ah, no sé, nunca la vi a Susana Giménez”. Frente a la cara de sorpresa de "Solita", la anfitriona remarcó: “Nunca vi el programa. Fui a su programa pero nunca la vi, te juro. Parece raro, pero nunca la vi”.

La invitada entonces, entre la risa y la incomodidad le subrayó a Moria Casán que obviamente conoce a Susana Giménez. “Fui a su programa un montón de veces, pero juro por mi nieto que nunca vi el programa de ella”, insistió La One.

Pero la ironía de Moria no terminó ahí, al seguir hablando de Susana sentenció: “¿Cómo no voy a saber quién es? Trabajé con ella dos años. La que no sabe quién soy es ella porque cada vez que voy a su programa me lee: ‘Con ustedes Moria Casán’", disparó la conductora mientras hacía el ademán de su colega leyendo desde una carpeta.

Finalmente, Moria Casán redobló: “Bueno, mamita, empiezo con mi lengua karateca y te mando una Argenzuela. No, de verdad, he ido a su programa y me lee, ¿no es too much? Yo creo que me hace como una cosa de humor, o ninguneo, pero bueno. Lo que te quiero decir, te juro, que nunca vi el programa porque no me gustan los programas de juego. Además, siempre estoy en el teatro, no tengo tiempo, trabajo mucho”.

Hace algún tiempo, Susana Giménez aseguró que Moria Casán es una "opinóloga". Mientras que Moria Casán respondió con artilllería pesada asegurando que la diva nunca fue su amiga y tildándola de "Argenzuela oxigenada", en referencia a los polémicos dichos de la conductora de Telefe sobre la situación política y económica del país.