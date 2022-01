¿Separados? Qué hizo Wanda Nara cuando Mauro Icardi la dejó de seguir en redes sociales

Los resabios de un escándalo de ese calibre estaban al caer, era cuestión de tiempo. El Wandagate generó demasiadas grietas y exhibió dificultades en el matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara, más allá que ambos se empecinaron en mostrar una reconstrucción rápida y feliz de la familia.

El engaño del futbolista a su esposa continúa latente en el inconsciente, esa mecánica de seducción del delantero con la China Suárez derivó en meses de charlas subidas de tono, de intercambio de videos y fotos hasta el encuentro caliente en la oscuridad de una habitación de París.

Transcurrieron más de tres meses de esa noche de infidelidad, de esa reunión de Icardi con María Eugenia, en la que todavía no se descubrió a ciencia cierta hasta donde avanzaron los amantes. Wanda procuró exculpar a su marido, le otorgó un perdón exprés.

Desde ese punto, Nara insistió en postear uno y mil contenidos de una familia alegre, con cientos de fotos con Mauro, hasta una escapada romántica a Dubai, en la que subió imágenes de ambos con los cuerpos desnudos, como una especie de señal.

No obstante, algo explotó por los aires en estas horas. Mauro dejó un rastro ineludible en las redes sociales, un guiño demasiado fuerte y contundente que expresa una crisis galopante en el seno de la pareja. Un accionar digital que no entrega dudas.

Icardi dejó de seguir a Wanda en Instagram, además modificó su foto de perfil a una solo en compañía de sus dos hijas. ¿Entonces? Esta decisión implica un mar de fondo, un océano que todavía no se descubrió pero que augura una serie de capítulos.

Ante este movimiento del delantero, Nara no se quedó impávida, todo lo contrario salió a la cancha a jugar su partido, con otros indicios. Inmediatamente, la influencer posteó una cena con amigos, una reunión con Kenny Palacios y Natacha Eguía.

En ese posteo, la amiga de Wanda escribió, sobre una foto de un manjar de un restaurante top de París, una frase que aporta muchos indicios: "Muchos dulces para nuestros corazoncitos". Lo que se interpreta como una reacción de los amigos para distraer la tristeza de Nara.

Pero eso no fue todo. Al rato, la blonda posteó una foto en la que escribió que era la medianoche, donde la se ve acostada con una de sus hijas y en primer plano su mano izquierda, en la que no está su alianza matrimonial. ¿Casualidad? No, nada de lo que publica Wanda está librado al azar.

Por su parte, Mauro Icardi volvió a cerrar su cuenta de Instagram donde cuenta con casi ocho millones de seguidores. De esta manera, queda en claro que la pareja está frente a una nueva turbulencia con final incierto.