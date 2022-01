El picante dato de Susana Roccasalvo sobre las "maldades" de Angel de Brito

Susana Roccasalvo y Ángel de Brito edificaron una confrontación en el plano de la televisión que escaló hasta el ámbito judicial. Una pelea que se inició por opiniones del hombre de LAM sobre la animadora de El Nueve, que estimuló a la conductora a iniciar una denuncia.

Esa gestión por calumnias e injurias pareciera que llegó a su final, al menos por lo que informó Ángel, que en sus redes sociales exhibió la resolución de la justicia, con el sobreseimiento. Aunque, Susana replicó que no era definitivo y que de Brito se había equivocado.

Lo cierto es que este fin de semana se produjo otro capítulo de la mala relación entre las figuras del mundo del espectáculo, porque Roccasalvo aprovechó una entrevista con Carmen Barbieri para lanzarle una ironía picante al periodista.

Todo se remitió a una serie de posteos de Ángel, que esta semana puso el foco, durante sus vacaciones en Punta del Este, en el desarrollo del rating entre eltrece y Telefe. En su Twitter, el ex conductor de LAM apoyó a las propuestas del canal de Martínez en contraposición con la señal de Constitución.

Entonces, mientras en Implacables se hablaba del debut de Fede Bal como animador de 100 argentinos dicen, el panelista Pampito sostuvo: "Ángel analizó el rating con mucha malicia". Eso activó algo en Susana, que no dejó pasar la oportunidad.

Rápidamente, Roccasalvo saltó con una crítica disimulada contra el periodista: "No lo creo. Bajo ningún punto de vista digas que mi amigo De Brito tiene malicia". Una concepción que escondía una recriminación a Ángel, sin ningún lugar a dudas.

Para ratificar su pensamiento respecto a la personalidad de de Brito, Susana volvió a bramar una frase muy picante, que engloba una enemistad manifiesta, dado que exclamó: "Malicia jamás. Información tiene él".

Hace unas semanas, Ángel explicó lo que sucedió con el conflicto legal: “Yo no había mentido. Susana Roccasalvo no había entendido el fallo que le había llegado la vez anterior y su abogado no sé cómo se lo explicó, porque estaba bastante claro. Mis abogados estaban contentos con el resultado anterior, y otro abogado que lo leyó me dijo lo mismo”.