Mientras sigue sin pantalla, Ángel de Brito destruyó a El Trece con tres mensajes letales

Mientras sigue sin pantalla, Ángel de Brito contra televisión actual en los canales de aire, pero puso especial énfasis en destruir con mensajes letales a El Trece, canal al que renunció tras dar por terminado el programa Los ángeles de la mañana.

A pesar de que todos los pronósticos hablan de un pronto desembarco de Ángel de Brito en Telefe, según señalaron algunas fuentes las negociaciones entre El Trece y el canal de las pelotas estarían en medio de un pantano legal, por lo que el debut del conductor en la nueva señal podría demorarse más de lo previsto.

De Brito mientras tanto hizo un filoso análisis de los magros números que están cosechando los canales de aire a nivel de rating. "Las mañanas de Telefe siguen en crisis, como las tardes del 13 hundidas y la noche de América en coma. El Nueve es el más estable y con NET no pasa nada", sentenció el periodista.

Pero ese no fue el único palito de Ángel de Brito contra El Trece. Al responderle a un usuario en la red que aseguró que el canal lo reemplazará fácilmente, y que no debería agrandarse tanto puesto que con LAM no hacía 15 puntos de rating, sino 6; el picante periodista remató: "No llegan a seis en ningún horario. Ni a la mañana, ni a la tarde. Subestimar es fácil. Ganar, no".

Noticias Relacionadas La inesperada estrella que ocuparía el horario que deja Florencia Peña en Telefe

Pero esto no fue todo. Ángel de Brito también se enganchó en un comentario del conocido tuitero @AnibalPachanga5, en el que critcó la forma en la que editan el nuevo programa del Pollo Álvarez. "Hay hijos de pu..., muy hijos de pu... y los editores de 'El Gran Juego De La Oca'. A lo que el conductor respondió: "Son los que escribían mis graphs".

Recordemos que Ángel de Brito en varias oportunidades tuvo cruces frente a cámaras por los errores en los graphs del ciclo que conducía. Llegando a pedir perdón al público por los vergonzosos errores de ortografía de las placas que aparecían en pantalla.