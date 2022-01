En medio de la fuga de figuras de América, Marina Calabró sacó a la luz un controversial dato

Es sabido que América TV no se encuentra transitando su mejor momento: desde hace semanas, protagoniza un éxodo de figuras. Muchos de los grandes referentes de la señal televisiva optaron por retirarse y no hay quien no haya hablado sobre el tema. Una de las que viene expresándose sobre lo que está ocurriendo, desde hace tiempo, es Marina Calabró en la columna radial que tiene en el programa que conduce Jorge Lanata.

Así es como, pocos días atrás, la periodista manifestó: "Cuando todos se van, me parece que tenés que replantear qué hay en el ADN de la compañía que los expulsa".

Marina Calabró

Ahora, tras la próxima salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, opinó sobre la lista de posibles comunicadores que ocuparían su lugar en Intrusos. "¿Buscan sólo conductor y no conductora?", le consultó la periodista Jesica Bossi. "No, la verdad es que en la lista sí. Tengo más hombres que mujeres porque esto es América, y en América, siempre, en las listas de conducción hay más hombres que mujeres, porque esto es una cuestión del ADN de la compañía", señaló al aire.

Y sumó información sobre la controversial postura del canal: "Me parece que quedó un poco, lo digo en serio, del estilo de gestión de Parodi, que ella esto lo ha reconocido, se daba cuenta que tendía a elegir hombres. Alguna vez la escuché dar una explicación, un tanto extraña, algo así como ‘No, lo qué pasa es que es demasiada presión y las mujeres'. Bueno, nada, no lo quiero ni repetir porque me pareció espantosa la explicación pero bueno, es verdad que, en la primera lista tentativa, hay más hombres que mujeres".

Luis Ventura podría ser el nuevo conductor de Intrusos

¿Quiénes se encuentran en la lista de posibles conductores? Tal como reveló Calabró, están: Luis Ventura, en dupla con Pía Shaw o Marcela Tauro, Marcelo Polino, Mariano Iúdica y Horacio Cabak.