Cuál era la polémica estrategia de Wanda Nara para vender glamour cuando no era millonaria: “Se hacía fotos con…”

Wanda Nara ha exprimido al máximo su ingenio para mantenerse en la boca del público, para atraer la atención de las cámaras, para construir un personaje aspiracional. Hace años que ejecuta una estrategia y actúa en consecuencia, con el norte bien claro.

Esas beldades excéntricas que ostenta en sus redes sociales son parte de una postura, de una manera de mostrar su cotidianidad acaudalada, repleta de lujos, de comodidades, de situaciones atípicas para el común denominador, como una piscina gigante cubierta y rodeada de columnas romanas.

Claro que en sus inicios, Wanda realizó todo y mucho más para conseguir ser una estrella mediática. Hasta inventó un romance con Diego Maradona, para el cual salió en vivo en Intrusos para asegurar que un boxer de un amigo pertenecía al astro.

Apenas una gragea de los mecanismos que ejecutó para que la sociedad supiera su nombre, para que las revistas publicaran sus fotos, para que en la televisión se hablara de esa chica rubia. En ese contexto, Nara también pergeñó aquella teoría de la virginidad.

Lo cierto es que hay aspectos que todavía se desconocen de esas estrategias que desarrollaba Wanda y que salieron a la luz recientemente. Todo provino de la voz de Luis Ventura, quien conoció de primera mano a la joven Nara y que ayudó a crear ese personaje.

El periodista abordó una época de la influencer en que se había casado impulsivamente con Maxi López y se trasladó a Europa a acompañar a su marido. Con el afán de no descuidar su visibilidad en Argentina, la blonda exprimió su ingenio.

Así, Luis reveló la estrategia con el condimento de la mentira de Wanda: “Pero recuerdo la época en la que ella no tenía tanto dinero, en la que ni siquiera tenía una computadora portátil. Cuando Wanda se va con Maxi López, en sus primeras incursiones se hacía fotografías frente a grandes castillos y palacios haciendo creer que ella vivía ahí”.

En cuanto al modus operandi de Wanda para que en nuestro país se hablara de ella, Ventura deschavó: “Y mandaba el material para Argentina y las revistas glamorosas lo publicaban como ‘la nueva casa de Wanda Nara’”.

Para terminar de completar el escenario de esas polémicas maniobras, Luis contó: “Y no solo eso, también se fotografiaba con coches de alta gama, y de buenas a primeras salía el dueño del vehículo a decirle ‘señorita me está rayando el auto’. Y ella se hacía la foto y le rayaba el coche, pero no le importaba porque mandaba las fotos para acá y le hacía creer a todo el mundo que tenía el último modelo y no tenía un carajo”.