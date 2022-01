Falleció la reconocida artista mendocina Gladys Ravalle

Un gran dolor reina en Mendoza, la reconocida artista Gladys Ravalle falleció en las últimas horas a los 79 años, gran parte de su vida la dedicó al teatro, el arte y la cultura mendocina.

Ravalle fue reina nacional de la Vendimia, título con el que ganó el mote de "la Flor de Guaymallén". Pero seguramente el hecho que marcaría a fuego su vida - y la de la cultura mendocina - ocurriría un 8 de julio de 1961, cuando debutó en una obra de teatro. Desde aquel momento, jamás dejó de hacerlo, transformándose en una de las figuras más importantes del teatro argentino.

"Fue hace 60 años, el 8 de julio de 1961. Sólo puedo decir ahora que me subí una vez al escenario y no me bajé nunca más. Tuve grandes experiencias y he vivido durante estas décadas muchas vidas. Cada obra que tenés que hacer, cada personaje que hay que representar parece que se tratara de algo ‘de mentirita’, pero resulta que es un proceso que te enriquece enormemente. Y yo he vivido enriquecida por mis personajes y mis obras", recordaba la actriz en una entrevista con Ulises Naranjo para Mdz Online en conmemoración de los 60 años de aquel inolvidable día.

En su largo trayecto como actriz, representó más de 100 obras, se encargó de dirigir muchas otras y fundó y más de 14 salas teatrales. Además, fue directora de un grupo teatral que surgió durante la dictadura militar, el Joven Teatro Göethe, con varios integrantes que han marcado la historia del teatro de Mendoza de los últimos 50 años.

Dictó clases en las ciudades suizas de Berna y Zürich sobre los distintos aspectos del teatro para actores, cantantes de ópera y bailarines. Además, contaba con su propia Escuela de Formación Actoral, en la que se han desarrollado distintas generaciones de actores que trabajan en diversos sectores sociales, como grupos de teatros, escuelas en barrios marginales, penitenciarías, etc.

En sus 60 años de trayectoria recibió numerosos premios y distinciones, entre los que podemos destacar el Premio Los Andes a mejor dirección, Premio Siglo XXI a su trayectoria, Premio Podestá a su trayectoria, entre muchos otros. En el 2003 fue declarada Ciudadana Ilustre de Guaymallén por el Gobierno de la Provincia de Mendoza.

Gladys Ravalle. Fuente: Diario UNO.

Junto a su pareja, el director de teatro Cristóbal Arnold, dieron identidad a la cultura de Mendoza. Además, es madre de uno de los directores teatrales más prolíficos que ha dado el teatro argentino, Juan Cristóbal Comotti.