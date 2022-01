Noelia Marzol se distancia de su marido y este es el motivo

Noelia Marzol se encuentra en Córdoba junto a su familia por motivos laborales. Hoy, la bailarina está realizando temporada con el ovacionado espectáculo de José María Muscari y debido al gran éxito del show, continuarán haciendo funciones en Buenos Aires.

Sin embargo, esta decisión de la producción hizo que la mediática tuviera que tomar una importante decisión junto a Ramiro Arias, su marido. El conflicto reside en que la pareja deberá estar distanciada un año por sus compromisos de trabajo: ella con el teatro en Capital Federal; él en Córdoba con su carrera deportiva.

"La idea es ir y venir todas las semanas. Voy a seguir haciendo la obra en Buenos Aires. Y si tengo otro proyecto que me apasiona lo voy a llevar a cabo. Ramiro tiene sus días libres en la semana, yo también", explicó en el ciclo que conduce Carmen Barbieri en la pantalla chica.

Y agregó: "No es lo más cómodo ni lo ideal, pero es la manera que tenemos que transcurrir este año. Como es un tiempo definido, que sabemos que tiene día de finalización, también es mucho más llevadero. En principio es por un año. Nos arreglaremos de esta manera".

Noelia Marzol y Ramiro Arias

Sobre su relación, contó: "Nosotros tenemos un ideal con Ramiro, que obviamente no le voy a decir a él que deje de hacer lo que le emociona. Y él tampoco va a hacerlo conmigo. Somos una pareja que nos respetamos muchísimo. Los dos nos dedicamos a algo que nos gusta, y que alguno de los dos corte con sus rutinas, con sus anhelos personales, con su individualidad, no estaría bueno y no seríamos felices ninguno de los dos".