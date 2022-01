María Fernanda Callejón respondió a las duras críticas sobre la crianza de su hija

María Fernanda Callejón se cansó de las críticas que realizan algunos de sus seguidores en cada foto que publica junto a su hija de 6 años. Harta de que la acusen de exponer a la pequeña, compartió un fuerte descargo en su cuenta de Instagram.

"Algunos me van a decir que por qué gasto energía en contestarles, pero no lo veo así, porque no me mueve el perímetro en lo absoluto esto, porque esperé media vida a mi hija y sé que hago lo mejor que puedo como mamá, pero me parecía importante hacer un llamado a la reflexión", comenzó diciendo la ex vedette.

"Particularmente en este último posteo no hubo mensajes de hombres, todas las que comentan son de mujeres, y eso me sorprendió mucho", comentó. Luego, agregó: "Me pregunto por qué todo es crítica o agresión. ¿Por qué soy famosa? Soy una mujer de oficio y vivo de mi profesión hace 38 años. ¿No tuvieron infancia esas personas?".

"A mi de chiquita me encantaba disfrazarme y actuar a ser más grande, ser dentista, y obvio me quiere imitar. Tiene 6 añitos. No tengo que dar explicaciones", recordó.

Luego invitó que dejen de seguirla en las redes sociales si tanto les molesta lo que publica: "Prefiero su silencio y ausencia a que digan cosas equivocadas que además prestan a confusiones innecesarias; yo soy su mamá y por supuesto que la cuido y le enseño valores".

"Mi hija vive una infancia hermosa y nadie la obliga a nada, ella elige todo. Yo la filmo, no es que se pone a hacer un TikTok sola. Si ella no tiene ganas no le sacamos fotos, está descubriendo las redes sociales y le divierte modelar. Relájense, mujeres. Es muy fácil educar atrás de una pantallita, pero miren sus vidas, y reflexionen ustedes mismas, porque por ahí empieza la cosa", finalizó.