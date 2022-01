Verónica Lozano incendió a Nicole Neumann y reveló por qué se fue de su programa: “Ella era medio…”

De viaje en viaje. Con las valijas llenas recorre diferentes puntos del planeta hace varias semanas, sin preocupaciones y con toda la energía en disfrutar de los paisajes y de la compañía de su joven novio. Así vive el presente Nicole Neumann.

La blonda arrancó su raid en diciembre, cuando se trasladó a Las Grutas para celebrar el Año Nuevo con Manu Urcera. Luego se subió a un avión para retozar en las arenas codiciadas de Punta del Este, en otro periodo de dispersión, de total relajación.

Lejos de culminar su rotation, Nikita cargó los bolsos y se cruzó de continente a Europa, donde siguió a sol y sombra al piloto en una pretemporada de su profesión en Valencia. Desde esa ciudad, a la que viajó sin sus hijas, abasteció con miles de contenidos sus redes sociales.

Totalmente embelesada con las edificaciones antiguas y las casas de marcas de indumentarias más caras del mundo, Neumann le muestra a sus seguidores su cotidianidad en tierras españolas. Claro que mientras tanto en Argentina se cuece un problemón para ella.

Resulta que la producción de Los 8 escalones del millón la convocó para que regresara en tiempo y forma para grabar más emisiones del ciclo de Guido Kaczka y llamativamente la rubia les advirtió que no llegaría en la fecha señalada, porque tiene un evento.

Todo esto originó un panorama sensible, dado que la producción se debate entre cortar el vínculo laboral con Nikita o esperarla y cumplirle todos los caprichos. Una muestra del método de Neumann de afrontar sus oportunidades profesionales.

Como si fuese poco, en todo este contexto, Verónica Lozano mandó al frente a Nicole con un recordatorio de su salida de Cortá por Lozano y remarcó que carece de un compromiso consciente y sostenible con su fuente laboral. ¿Qué pasó? Resulta que Vicky Xipolitakis le consultó a la conductora: “Yendo al hueso… ¿hay alguna panelista de las que pasaron que no volverías a repetir?”.

La histórica animadora de Telefe intentó responder políticamente correcta y esgrimió: “Buena pregunta, a ver… no. La verdad que no. Me parece que el grupo se va como autoregulando”. Pero luego el musicalizador le puso una canción de Neumann.

Así llegó la incendiaria revelación de Lozano sobre Nicole: “No, la ponen a Nicole. ¡No sean malos! Nicole no, se fue. Tenía ganas de irse. Era medio vagoncha, sí. Trabajaba pocos días, pero bueno, eso. Nos seguimos en redes, nos likeamos y todo”.