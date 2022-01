Las fotos de Nicole Neumann en su pileta que despertaron fuertes críticas en las redes

Luego de protagonizar un fuerte rumor de crisis con su pareja, José Manuel Urcera, tras los supuestos chats que el piloto habría tenido con una modelo llamada Melina Eugster, Nicole Neumann volvió a ser noticia en las redes sociales.

En esta oportunidad fueron sus seguidores quienes salieron a cuestionarla con dureza luego que la modelo y panelista compartiera unas fotos disfrutando de la pileta de su casa. "Paró la lluvia y el calor no aflojó !!!! ¿Quién es fan de los inflables?", escribió la rubia en su cuenta oficial de Instagram.

Tras ver la publicación, varios de sus fanáticos señalaron lo sucia que se encontraba la piscina. "Algún canje de limpieza", "Hola Nikita , quien te limpia la pileta??", "Pásale el saca bichos aunque sea", "Quién te limpia la pileta rubia?", "Si me invitas, yo la limpio sin problema, es mas, me encanta", "Mucha foto pero Pasa la aspiradora aunque sea", fueron algunos de los mensajes que recibió la ex pareja de Fabián "Poroto" Cubero.

Recordemos que la pareja logró sortear una polémica que se generó tras la aparición de un supuesto chat del automovilista con otra mujer. "Yo voy para allá en año nuevo, capaz nos podemos ver", le dice, supuestamente, el novio de Nicole a la modelo Melina Eugster. "Dale, listo, avisame y coordinamos, vas a tener a todo el mundo detrás tuyo pero capaz te podés escapar (emoji de diablito)", es la respuesta que recibe el muchacho por parte de Melina.

Tras las repercusiones de la noticia, la semana pasada en Intrusos, Virginia Gallardo contó cuál fue la respuesta de Urcera sobre este supuesto chat. "Agradezco la preocupación. Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso, si te fijas en el chat tiene un tilde azul, cosa que no utilizo. El teléfono no es el mismo. Todo lo que se dijo es falso. No hubo pelea, ni discusión, ni nada. Nicky está bastante acostumbrada a que salgan este tipo de cosas. Y se las banca. Les mando un beso", indicó el piloto.