Miriam Lanzoni contó cómo fue su experiencia con Fabián Gianola como compañero

Desde que Fabián Gianola fue acusado ante la Justicia por violación y abuso sexual, empiezan a salir a la luz los testimonios de las mujeres que trabajaron a su lado a lo largo de su extensa carrera en la tele pero, sobre todo, en el teatro.

Y luego de que Cecilia Milone contó lo suyo, ahora fue el turno de Miriam Lanzoni, que en su paso por A la tarde comentó lo que vivió con quien no dudó de describir como un “mal compañero”. Si bien aclaró que no padeció situaciones de acoso de su parte, la ex de Alejandro Fantino hizo ver que compartir escenario con Gianola no era nada fácil.

"La experiencia que tuve con él no tiene que ver con esto, sino con un muy mal compañero", se apuró en decir Miriam, antes de detallar las distintas situaciones que se vivían en temporada a raíz del ego gigante del ex TVR.

Problemas de marquesinas, competencia, actitudes fuera de lugar, todo eso pasaba en las obras en las que participaba Gianola, siempre queriendo marcar la cancha, destacarse y sobresalir por sobre sus compañeros de elenco y de sala.

"Ahora, yo tengo dos etapas con Fabián, con quien trabajé dos años. Estuve una temporada en Carlos Paz y después hice gira. Primero hice Como el culo con Víctor Laplace, Gustavo Garzón, él vino en reemplazo de Pablo Rago. Después hicimos Sé infiel y no mires con quién, en Carlos Paz e hicimos algo de gira. Él era la figura masculina y yo la femenina", siguió.

Para ilustrar las actitudes de Gianola, Lanzoni contó los choques que hubo cuando compartieron sala, cuando ella estaba en la obra Algunas mujeres a las que le cagué la vida y él en La dama de negro. "Habíamos empezado a meter más gente que ellos y había una molestia. No tenía más que ese trato con él”, comentó.

La actriz señaló que el actor acusado “era una persona muy celosa y usaba el poder que tenía en ese teatro, porque era la obra a la que le iba muy bien". "Él usaba que era la figura del teatro en ese momento. La realidad es que nos hizo sacar una marquesina enorme, porque era más grande que la de ellos", reveló en el programa de América.

“Esas injusticias me molestaban mucho”, indicó Miriam, antes de agregar como otra mala actitud del ex Los Benvenutto las vueltas que daba y cómo se demoraba a la hora de cambiarse y dejar los camarines para el resto de los actores.

Todo esto la preparó para lo que se vendría cuando Gianola llegó en reemplazo de Pablo Rago en la obra Como el culo. “Como venía de esa experiencia, avisé a los productores que soy una persona brava, yo tenía las herramientas”, dijo.

"Les dije que si Gianola me molestaba o se metía con mi trabajo, lo iba a cagar a palos. Yo no reclamo ni por Twitter, ni por la televisión. A partir de ahí tuve una relación excelente con Fabián. Y he tenido dos o tres agarradas con él, pero por cosas de trabajo", aseguró.