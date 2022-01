Cecilia Milone comparó a Fabián Gianola con Juan Darthés y marcó una gran diferente: "Son..."

Desde que Juan Darthes y Fabián Gianola fueron denunciados por violación y abuso sexual, muchas de las mujeres que trabajaron con ellos se animaron a contar sus experiencias incómodas y hasta abusivas con ellos.

Del medio, Cecilia Milone es una de aquellas artistas que a lo largo de su carrera a compartido escenario con los dos, en obras de teatro con Gianola y, con Darthes, en el musical Arráncame la vida.

Entrevistada por Intratables y consultada por la decisión de la Asociación Argentina de Actores de desvincular al ex conductor de TVR como socio, Cecilia se mostró de acuerdo con esa decisión unánime y fundamentó su postura, a la luz de las denuncias legales que pesan sobre su colega.

"Por lo que veo, es una persona que ha tenido episodios complicados con muchas mujeres. Por mi parte, he trabajado con él y si bien le tuve mucho cariño y respeto como artista, nunca pude ser su amiga”, arrancó la pareja de Nito Artaza quien definió a Gianola como “muy avasallante”.

“Me pareció siempre muy avasallante en el trabajo, no por el lado sexual, sino como compañero. He tenido idas y vueltas Fabián, él asumía un liderazgo que no tenía, tomaba decisiones que me avasallaban, sin ser cabeza de compañía, por ejemplo", señaló.

Milone aclaró que su opinión la daba como compañera y no como mujer. “Lo conocí siendo muy chica, es una persona que me cuesta. He tenido comentarios suyos que no me han gustado”, indicó, y luego aclaró que le cuesta hablar sobre este tema de manera objetiva, “no por tibia, sino porque le he tenido cariño”.

Si bien la actriz aseguró que personalmente no vivió episodios de abuso por parte de Gianola, sí lo padecieron amigas suyas. Así lo dijo: “Lamentablemente, una persona de mi círculo directo que quiero mucho, se ha sentido muy incómoda con Fabián, pero no voy a decir nada si ella no decide hablar, no voy a decir quién es”.

¿Y sobre Juan Darthés, procesado por violar a Thelma Fardín cuando ella tenía 16 años, qué dijo? Ante todo, Cecilia río socarronamente cuando le recordaron que fue su compañera en el musical romántico que agotaba localidades.

“Es muy difícil, porque son personalidades complicadas. Yo siento que con Juan, como yo soy tan determinante, tan fuerte, quizás nunca pudo hacer más que un chiste desubicado o darme un beso a lo bestia…”, dijo ella, que también se quejó de los “besos demasiado largos” que le daba Darthés en escena, injustificadamente.

Pero para ella no hay comparación entre los dos: “A mí lo de Fabián me es raro y hasta diría que me duele... Tengo sensaciones encontradas. No lo puedo atacar ni defender. En el caso de Darthés, me parece que él mismo se condenó con sus dichos”.

“Decir que algo con una criatura de 16 años fue consentido, me da bronca, me duele, se me cierra la garganta de la angustia. Además, hacía dos años que conocía a esas criaturas, su defensa lo ensució”, agregó.

Asimismo, Milone comentó lo que pasó cuando su amiga Anita Co le contó lo que padeció a manos del actor, a quien denunció por abuso: “Cuando Anita me hizo un relato puntual, yo esas cosas de ironía, de hacer que te hacía masajes, yo las sentí, yo también las viví... Pero ella tenía 19 y yo 40, no es lo mismo".

Finalmente, la morocha destacó que a pesar no haber padecido “grandes episodios” de acoso, sí tuvo “cientos de episodios de abusos de poder”. Y aclaró: “Pero como yo me levanto y me voy, no me llaman para trabajar. Vamos tomando conciencia, somos víctimas de esa degradación”.