Marcela Tauro rompió el silencio tras su vuelta a Intrusos: su opinión sobre Flor de la V y su relación con Jorge Rial

En el comienzo de la nueva etapa de Intrusos (América) con Flor de la V como conductora se vivió el regreso de una histórica panelista del programa, Marcela Tauro. En una entrevista, la periodista dio su opinión sobre la nueva líder del legendario ciclo de chimentos y habló de su relación con Jorge Rial, tras haber protagonizado con él un duro cruce frente a cámaras que le valió su salida del envío hace un par de años.

Tras haber pasado por otras propuestas del canal América como Fantino a la Tarde y Polémica en el bar, Marcela Tauro regresó a Intrusos. En diálogo con Silvina Fiszer Adler de LA NACION, la periodista definió su vuelta con las siguientes palabras: "La verdad es que bárbaro. Estuve más nerviosa el domingo. Estaba como dubitativa: si estaba bien, si estaba mal... Fui a la radio y de ahí directo al canal y la verdad es que me puse en manos de Dios y dije: “Que la virgen me guíe”. Chau, vamos a divertirnos. ¡Después ya no tuve ni tiempo de pensar! Yo salgo a las 12 de la radio así que, imaginate, tuve que hacer todo a las corridas".

Sobre la causa por la que aceptó volver a Intrusos tras su polémica salida luego de la pelea con Jorge Rial, Marcela Tauro señaló: "El año pasado tuve un año muy movilizante, con cambios de trabajo. Cuando terminó Fantino..., que era un éxito, me fui a Polémica... y la pasé genial. Y en el medio de todo eso tuve a mi mamá muy grave, internada, al borde de la muerte. Estuve mucho tiempo de acá para allá, con mi hermana, con mi hijo y eso me movió bastante la estantería. ¿Viste que cuando no tenés problemas empezás con qué “bueno, es un retroceso, vuelvo, no vuelvo”? Y después decís: “La vida pasa por otro lado. La vida es otra cosa. La vida es eso, los enfermos”. Y ahora estoy cada vez más conectada con eso porque soy de ir a hospitales y demás".

Además, Marcela Tauro señaló que la gerenta de programación del canal de América la llamó cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich renunciaron a Intrusos y le dijo: “Venite a una reunión porque se van los chicos y creo que vos tenés que estar porque sos Intrusos”. La idea original había sido pensada también con (Luis) Ventura. Me hubiera encantado que estuviera, te aclaro. Creo que a todos nos hubiera gustado que estuviera Luis".

Tauro aseguró que pensaba que su labor en Intrusos ya era "una etapa cumplida", sin embargo luego cambió de idea. "He pasado por todas las etapas, como todo ser humano. “¿Tengo que volver? ¿No tengo que volver? No sé”. Después de estos dos años de pandemia y sobre todo de este último año, me conecté con que la vida misma pasa por otra realidad. Lo importante en la vida son otras cosas. Entonces dije: “Bueno, no tengo que plantearme tanto. Tengo trabajo, perfecto”. También tenía otra propuesta de otro canal para hacer un programa que empieza ahora... pero sentí que a lo mejor tenía que volver".

Cuando le preguntaron si volvió a hablar con Jorge Rial tras su cruce frente a cámaras en Intrusos, Marcela Tauro detalló: "Con Rial no tuve contacto salvo una vez, el año pasado, cuando me di la segunda dosis. Yo estaba con fiebre a la noche y él empezaba el programa de radio. Como yo era la experta en embarazos, me quiso sacar al aire para ver si sabía algo del embarazo de Fabiola (Yáñez, la primera dama). Pero no, no hablé".

Sobre cómo ve a Flor de la V como nueva conductora de Intrusos, Tauro opinó: "A Flor la vi muy bien, muy suelta... Genera un clima hermoso y los chicos son divinos. Yo noté que Flor está bárbara, que se sintió cómoda. Estaba muy nerviosa y creo que tenemos un panel muy bueno también, que fluyó muy bien. Por ahí hablamos todos juntos, que eso también vamos a tener que manejarlo, pero eso es práctica y tiempo. Esto es día a día, pero con las chicas lo más. ¿Y de Tartu qué te voy a decir? Si yo les dije: “Tartu quiero que esté, que esté, que esté”. Hinché para que estuviera".