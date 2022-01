Flor de la V le contestó a Susana Giménez luego de que la diva le negara el saludo por su debut en Intrusos

Este lunes, se produjo el esperado debut de Flor de la V al frente de Intrusos (América). Más allá del clima festivo del primer programa con la conducción a cargo de la artista, se vivió un tenso momento cuando un movilero del ciclo le pidió a Susana Giménez que le envíe un saludo a la flamante lider del ciclo de espectáculos y chimentos.

Sin filtro, Susana Giménez expresó: “No, no... no me importan los programas que hablan mal. Si vas a hablar bien estás perdonado de entrada, después de que se vea te digo lo que pienso”, contestó la diva sin detener su marcha.

Lejos de confrontar, Flor de la V expresó: “Yo voy a decir una cosa: Susana te hablo de colega a colega. No se que habrá pasado en otra gestión pero yo en esta silla soy nueva. Te voy a decir algo mirándote a los ojos, en este programa yo te voy a cuidar siempre, siempre”.

Luego para remarcar que no tiene ninguna intención de entrar en conflicto con Susana Giménez, Flor de la V enfatizó: “Lo que haya pasado en el pasado no sé, no me consta, no me hago cargo. Acá te bancamos porque sos la diva máxima de este país. Sos, fuiste y serás la única”.

El desembarco de Flor de la V en la conducción de Intrusos se produce tras la renuncia de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich al programa. La dupla de conductores ya firmó contrato en El Trece para encabezar un ciclo que irá desde marzo en las mañanas, en el horario que dejó vacante Ángel de Brito con LAM.

Noticias Relacionadas Flor de V debutó en Intrusos con un desliz que no pasó desapercibido

Si bien está previsto que Flor de la V esté al frente de Intrusos hasta que finalice el verano, las autoridades del canal América tienen intenciones de que la artista siga adelante con el envío si el rating la acompaña.