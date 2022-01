Flor de V debutó en Intrusos con un desliz que no pasó desapercibido

Este lunes, Intrusos empezó una nueva etapa en sus 22 años de historia al incorporar a Flor de la V como conductora. La artista compartió su felicidad por haber sido elegida para liderar el lengendario programa de espectáculos y chimentos, y debutó con un desliz que no pasó desapercibido.

Con un vestido blanco, tacos altos y pelo suelto, Flor de la V entró al estudio con su habitual espíritu festivo. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y ni bien arrancó el programa dijo: “Bienvenidos a Intrusos 2020?.

La conductora recién se percató de su blooper a la media hora de comenzada la transmisión cuando amigas se lo hicieron notar a través de mensajes. "Yo pensé que me iban a decir ‘¡Ay, qué divina que estuviste! ¡Qué emocionante´. No. Me dicen: ‘¿Pero vos sos estúpida? ¡Mirá en lo que se fijaron! Pero ¿no se dan cuenta qué estoy nerviosa?”, comentó Flor de la V entre risas.

Sobre los nervios que pasó el día antes del debut en Intrusos, la artista dio detalles de su domingo. “Me levanté, me puse la pava, estaba tomando unos mates y automáticamente me empezó a pasar todo como una película. Porque me iba a hacer cargo de este programa legendario del canal, que marcó un hito, un antes y un después en el espectáculo”, enfatizó.

El debut de Flor de la V en la conducción de Intrusos.

En plena apertura, además Flor de la V recordó una llamativa anécdota del comienzo de Intrusos hace 22 años. “Yo estaba en Mar del Plata trabajando. Mi segunda temporada de verano, con Marcelo Polino y la Pradón. Expedición Pradón. Divino. Ella hacía un desnudo completo porque se había operado la vagina entonces era.. ¡Imagínense! Era eso. Ella estrenaba ‘la nena’ y se estrenaba Intrusos también. Fue un bombazo”, contó la presentadora.

Noticias Relacionadas Anuncian la baja de un importante integrante del nuevo panel de Flor de la V en Intrusos

Además, Flor de la V ilustró cómo su trayectoria completa ha estado signada por Intrusos con un video recopilatorio de su paso por el legendario ciclo. “Ay, dios mío. No estaba preparada para este tape. Me emociona haber transitado el espectáculo en un momento difícil, complicado para nosotras, para la diversidad. Volviendo para atrás me di cuenta cuántas puertas he abierto”, reflexionó conmovida tras el video.