La gravísima acusación de Juan Yacuzzi a Carmen Barbieri en vivo: "Vos hiciste que..."

Juan Yacuzzi fue uno de los actores principales de Cebollitas, la serie que sigue en la memoria de todos los argentinos. La parte fea es que desde algunos meses se realizan algunas denuncias porque en el rodaje de tira infantil de la década ’90 ocurrían acciones de maltrato.

“Teníamos mucha presión y eso que yo era el más grande, pero había chicos de 8 o 9 años, como Gamuza o Dalma Maradona (ella también habló del tema en algunas oportunidad). Se escuchaban unos gritos o cuando nos tentábamos se escuchaban unas caga... a pedos terribles, innecesariamente aparte", contó “Coqui”, como se lo conocía en la tira.

Fueron varios los compañeros de elenco que salieron a bancarlos, pero se encontraron con Carmen Barbieri, que no les creyó y los desmintió inclusive: “No entiendo, ¿sabés por qué me molesta? Porque se trata de niños, de menores y vos lo contaste de una manera como que todos te maltratábamos, o los encerrábamos o los castigábamos y para nada pasaba eso", le dijo en la cara a Yacuzzi.

En una charla con Mitre Live, Yacuzzi atacó con todo a Barbieri, a quien ahora acusó de “mover los hilos para boicotear la obra que está protagonizando”. ¡Horrible! “Sería bueno que Carmen Barbieri aclare si ella mandó a hacer esto, a mí me dejan sin prensa a pocos días de debutar. Está re contra mal lo que hizo y estamos indignados y enojados, justo arrancaba la promoción fuerte”, comenzó el galancito.

“Es un eslabón bastante fuerte el que se nos acaba de ir para nuestra obra de teatro. Que hagan esto es patético, si lo tomó como venganza se equivocó completamente y no hay que arruinar el trabajo del otro. Venimos de una pandemia, si no lo hizo ella, lo hizo su jefe de prensa”, continuó.

“Yo calculo que Maxi Cardaci le habrá contado todo lo que pasó estos días con Cebollitas y está mal pero nadie nos va a callar. Si lo hizo, lo hizo de vengativa. En su momento me trató de mentiroso y yo con pruebas puedo decir que ella está mintiendo desde que me dijo 'hola' en la nota hasta que me dejó clavado en su programa y me trató re contra mal", terminó.

En su programa de Ciudad Magazine, Barbieri no le contestó este martes 25 de enero. Pero habrá que esperar cómo siguen las horas porque ella es una mujer de armas tomar. ¡Qué guerra!