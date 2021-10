Tras las denuncias de maltrato en Cebollitas, Dalma Maradona reveló su experiencia

En los últimos días se generó una gran polémica en torno al supuesto maltrato recibido por parte de la producción a los pequeños actores de la tira Cebollitas. "Agarraron un cuartito de 4x4 y nos encerraron hasta grabar. Estábamos cómo diez horas encerrados. Antes estábamos en el bar, en el camarín hasta que dijeron: ‘A partir de ahora, todos encerrados’", denunció el actor Juan Yacuzzi, quien interpretaba el personaje Coqui en la tira infantil.

Por su parte, Leonardo Centeno, Hipólito en la ficción, también habló de su experiencia. "A la distancia nos dimos cuenta de que un montón de cosas que pasaban no estaban bien. Estaba naturalizado. Recuerdo excesos verbales y cosas que con el cambio de época no podrían suceder. En todas las series que trabajé siendo chico vi cosas que no estaban buenas".

Ahora, a los testimonios de Juan Yacuzzi y Leonardo Centeno se sumó el de Dalma Maradona, quien interpretó a Sofía en la ficción cuando tenía tan solo 10 años.

Fue a través de sus redes sociales donde contó detalles. "¿Es verdad lo que dicen que en Cebollitas maltrataban a todos los chicos", le consultó uno de sus seguidores. "Yo nunca viví un maltrato", aseguró Dalma, para luego agregar: "De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas".

"Sí había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas, pero hablo específicamente de horarios", recordó Dalma sobre su experiencia en Cebollitas.