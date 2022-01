La Sole habló sobre la exposición y la carrera artística de sus hijas: "Yo no la pasé bien y..."

Soledad Pastorutti construyó una hermosa familia con Jeremías Audoglio, con quien se casó en 2007 y nunca más se separó. Hoy, se los puede ver compartir divertidos momentos juntos en redes sociales y disfrutar de la compañía de sus hijas.

La cantante y su marido se conocieron cuando recién terminaban el secundario nocturno que ambos compartían. En aquel entonces ella ya era famosa, todo el mundo la conocía en Arequito y él jamás pensó que tendría chances. Ella creyó lo mismo.

Sin embargo, en esta historia el amor triunfo y cuando La Sole tenía tan solo 26 años se casó con quien es hoy el padre de sus hijas. Ya pasaron más de 14 años desde aquel emotivo momento y ellos se siguen eligiendo.

Juntos comparten todas la decisiones tanto de la carrera de Soledad como de la crianza de sus hijas, Antonia y Regina, a las que resguarda manteniendo su hogar en el pueblo de Santa Fe que la vio crecer.

Tal es así que algún tiempo atrás, la artista se refirió a la educación de sus hijas y reveló por qué eligen mandarlas a una escuela pública.

“Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior. Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá. Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”, le confió Soledad a la revista Pronto hace unos meses.

Ahora, en diálogo con La Voz, la artista volvió a referirse a la exposición de sus dos pequeñas y en cómo las resguarda de las cosas que ella misma sufrió en su adolescencia al estar tan expuesta: “La más chiquita ahora me pedía que quiere tener su Tik Tok abierto y ahí es donde se me ata el moño porque yo no la pasé bien con eso”.

La cantante se sumó durante la cuarentena a la mencionada red social por pedido de sus hijas y para resguardar sus perfiles personales de los efectos negativos que puede tener la exposición. Pero ante el nuevo pedido de su pequeña asegura: “Le digo que por ahora no, porque hay que estar seguro de querer que todo el mundo te conozca y poder disfrutarlo realmente”.

Además, La Sole se refirió al futuro artístico de las dos nenas que tiene junto a Jeremías y confió que le encantaría alguna vez compartir escenario con alguna de ellas como lo hace con su hermana Natalia.

“Tengo un estudio acá en casa que en pandemia cuando se abrieron algunas actividades armamos un espacio de arte, al que mis hijas van con gente de todas las edades. Hay diferentes turnos. Ellas estudian piano, canto y danza. Incentivo mucho el arte en ellas. Toda persona debería hacer algo artístico”, aseguró Soledad Pastorutti.