La sentida carta con la que Gianinna Maradona se separó de Daniel Osvaldo: "Para mi siempre va a ser..."

Gianina Maradona y Daniel Osvaldo habían confirmado su romance en Junio de 2021, mediante una publicación realizada por ella en sus redes sociales donde le declaró su amor al músico con el siguiente mensaje: “Gracias por ayer, hoy & ever. Te amo!”.

Sin embargo, tras varios meses de relación, días atrás aparecieron distintos rumores en los medios de comunicación que afirmaban la separación de la pareja, sin dar a conocer mayores detalles al respecto. Pero hasta el momento ninguno de los dos había hecho público nada, hasta que en los últimos días Gianina fue la encargada de dar a conocer la noticia.

Mediante un sentido mensaje en sus historias de Instagram, la hija de Diego Maradona se despidió de Daniel Osvaldo y del amor que venían construyendo juntos. La mujer escribió: “Para mi siempre va a ser este abrazo, y los que no están en una foto. Si bien lo sabes y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender…”.

A su vez, dentro del comunicado afirmó la fecha en que tomaron la decisión de distanciarse y agregó: “El 24 elegimos distintos caminos, pero eso no quita que yo siempre esté en tu vereda de la vida. Yo soy eso, lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya”.

Parecería que sus palabras no sólo van dedicadas a Dani Stone sino que involucra a terceros. Sin dar nombres propios, continuó: “Si vos ya sabes todo, lo que crea el resto me chupan los dos hu…que no tengo”. Sin pelos en la lengua, y con total libertad se expresó la hija del Diez.

Cabe recordar que en el momento en que se dio a conocer la separación, se conoció el verdadero motivo que los llevó a tomar esta decisión. Rodrigo Lussich confirmó: “Se separaron porque Daniel chapó con otra mujer y las amigas de Gianinna lo vieron y le dijeron ‘este tipo se está chapando a otra’. Por eso, Gianinna lo dejó”.

Entre tanto dolor por la ruptura, Gianina prefirió reservarse por un tiempo hasta este día que mostró públicamente una carta dirigida a su ex novio. En el comienzo de la misma manifestó que el mensaje ya se lo había enviado de forma privada a Osvaldo.

La hija del Diego Maradona y Claudia Villafañe hizo su descargo, abrió su corazón y una vez realizó una demostración de amor. Hoy disfruta el día a día junto a su hijo Benjamín, quien es fruto de su amor con Sergio “El Kun” Aguero, y era la debilidad de su abuelo.