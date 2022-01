Tras la repentina muerte de su hermana, Gabo Usandivaras tomó una importante decisión

Gabo Usandivaras transita por un doloroso momento de su vida. Hace tres semanas falleció de forma repentina su hermana de 30 años. Viviendo lejos de sus afectos, actualmente se encuentra en México, agradeció los mensajes de sus seguidores de Instagram. Pero el dolor parece no terminar. Así fue como el bailarín tomó una importante decisión: volver a la Argentina.

"Asumí que mi sanación requiere amor y no sólo el mío. He decidido después de un año y medio empezar el regreso a mi país, a mi hogar, a mi origen", comenzó expresando en un emotivo texto que publicó en sus redes sociales. "He asumido la necesidad de dejarme caer en mi red de amor; más allá de que hoy me encuentro con muchas herramientas para amar la vida y llevarla adelante, soy consciente y asumo la necesidad de sanarme desde el amor que mi red me puede brindar".

"Amigos, familia, voy de regreso. Preparen los mates, los fernets y las manos para mimarme mucho. Los extrañé y ahora los necesito", agregó. Luego explicó que todavía no tiene una fecha definida. "Hoy no puedo regresar de un día para el otro, pero sé que mi siguiente destino es Argentina; hoy me encuentro en México, país donde viví cinco meses de fantásticos recuerdos, vivencias y aprendizajes".

"70 días los compartí con La Coca, una convivencia que me dejó mucho aprendizaje y amor vivido. Esos recuerdos son el motor de mi voluntad. Estaré unos días aquí en México, un tiempito, me cuesta mucho seguir el tiempo, pero sé que mi siguiente destino es Argentina", confesó.

Además, publicó un conmovedor video de sus vacaciones junto a Giselle para recordarla: "Este día antes de entrar al mar hablando con mi hermana dijimos: ‘Pidámosle deseos a la Mar para que sea parte de este momento y ella dijo: ‘Má, mándame un caracol con un sireno’".

"Un rato más tarde nadando al encontrar el caracol le grito: ‘¡Coca, el caracol!’; y ella me grita: ‘¡Y vos sos mi sireno hermoso! ¡Mamucha está presente!’”, reveló. “Este recuerdo es la fé de que ahora las tendré a ambas presentes siempre, y este video me llegó media hora antes de recibir ‘la llamada’ de Argentina con la noticia que ahora tengo un ángel más a mi lado", agregó.