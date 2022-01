Marina Calabró contó el mal momento que vivió junto a Santiago del Moro

Una vez más, Marina Calabró dio mucho de qué hablar con lo que compartió en la columna radial que tiene en el programa de Jorge Lanata. En esta ocasión, a diferencia de otras, lo que contó no está relacionado con figuras de la farándula sino que es una difícil situación que le tocó transitar en primera persona.

Marina Calabró

Años atrás, cuando trabajaba como panelista en Infama, el ciclo que conducía Santiago del Moro en América TV, la comunicadora se sometió a un procedimiento en vivo que podría haberle traído grandes problemas de salud.

"La única vez que yo me puse algo en la cara, ¡y lo juro por la memoria de mi viejo! Fue en vivo en ‘Infama’, en una edición de verano. ¡Casi vamos todos presos! Ya ni me acuerdo, pero me inyectó Cristian Pérez Latorre. Fue genial, estaba la aguja en primer plano", expresó al aire.

"Lo genial, o terrible, es que al día siguiente era el cumpleaños de mi ahijada ¡Y yo llegué con la boca que era la Mulatona!", continuó. Además, contó que el conductor de MasterChef Celebrity se preocupó mucho por lo que pasó y se comunicaba con ella varias veces al día. "Me acuerdo que Santiago me llamaba cada dos horas, al igual que los dos productores ejecutivos, porque estaban preocupadísimos de terminar comiéndose una denuncia porque yo estaba desfigurada", señaló.

Santiago del Moro

Para finalizar, sumó: "Fue raro, me había quedado desparejo, pero por suerte pasó. He sido una panelista todo terreno. Un disgusto, me arrepentí después, una inconsciente total. Se aprende, no lo volvería a hacer. Salió todo bien pero pudo ser un desastre".