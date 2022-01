El álbum de fotos privado de Tacho Riera, el ex que más amó la China Suárez

Muchos lo conocen como Tacho, el histórico personaje que protagonizó en Casi Ángeles, la novela juvenil de Cris Morena que lo llevó a la fama, pero su verdadero nombre es Nicolás Riera.

Durante su paso por éxito televisivo, que tuvo cuatro temporadas y que le permitió vivir la experiencia de los Teens Angels (con giras internacionales y fanáticos en todo el mundo), Tacho Riera tuvo un apasionado romance con una de las mujeres más lindas del país, la China Suárez.

Nicolás comenzó su carrera actoral en Kachorra, la novela que protagonizaba Natalia Oreiro en 2002, luego pasó por Alma Pirata y Casados con Hijos, hasta que en 2006 quedó seleccionado para el papel que lo llevaría a consagrarse.

Allí interpretó a un joven rebelde que se enamoraba de la “gitana”, papel que daba vida María Eugenia Suárez. La química fue tal entre los dos que el amor traspasó la pantalla y ambos vivieron un romance que duró desde el 2007 hasta el 2010, pese al esfuerzo de Cris Moreno para que esa relación no se hiciera pública.

Según palabras de la misma Cris Morena, tanto Nico Riera como la China Suárez tenían caracteres muy fuerte que generaban grandes discusiones en los pasillos del estudio. Tal es así que cuando se separaron, mientras grababan la última temporada de la novela, las cosas no quedaron tan bien entre ellos.

En 2018 Nicolás habló sobre su exnovia y reveló: “A Euge no me la crucé nunca más después de Casi Ángeles. Me la crucé de casualidad en la filmación de una campaña pero fueron dos minutos porque ella se estaba yendo, yo estaba entrando y fue un ‘hola y chau’. Ni pudimos hablar, solo nos saludamos, fue al paso”.

Al año, mientras la China disfrutaba de su relación con Nacho Viale, Tacho Riera comenzó una apasionada historia con Silvina Escudero, que pese a intentar mantenerla en la privacidad, generó varias polémicas debido a la filtración de una foto hot de la bailarina.

Aquel romance no duró mucho tiempo y fue Silvina quien se encargó de anunciar que se había terminado por medio de Twitter: "Les cuento que Nico Riera es un amor y sí, estuvimos saliendo juntos pero ya no lo estamos más. Cada uno, su vida. ¡Le deseo lo mejor!"

En 2013 Tacho comenzó una historia de amor con Rochi Igarzabal, actriz también de Casi Ángeles que tomó el lugar de Eugenia en los Teens Angels cuando ella se fue. Ambos se reencontraron en Dulce Amor, la novela éxito de Estevanez y allí comenzaron a salir.

También estuvieron juntos en Taxxi, amores cruzados, lo que los llevó a compartir largas horas de grabación juntos. Con el paso del tiempo la relación se fue desgastante y aunque nunca revelaron los verdaderos motivos, se separaron en 2015, pero en muy buenos términos.

La última pareja oficial que se le conoció al galancete fue Giuliana Gabetta, con quien estuvo dos años de novio y hasta llegó a apostar a la convivencia. La cuarentena terminó desgastando su relación así como muchas otras tantas. ¿Quién será su nueva compañera de vida?